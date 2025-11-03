Tensión Nación–Provincia: Santilli le cerró la puerta a Kicillof y Bianco respondió con dureza

El flamante ministro del Interior, Diego Santilli, marcó en una entrevista televisiva una postura firme respecto al vínculo con las provincias. Si bien destacó la importancia del diálogo con los gobernadores e intendentes, dejó en claro que no habrá interlocución con el bonaerense Axel Kicillof, alineándose con la estrategia del presidente Javier Milei, quien días atrás reunió en la Casa Rosada a la mayoría de los mandatarios provinciales, dejando fuera al gobernador de Buenos Aires y a otros referentes del peronismo.

Santilli fue categórico al explicar las razones de su distanciamiento con Kicillof: “No adhirió al Pacto de Mayo. Terminó la elección, subió impuestos, no los bajó. No adhirió a las leyes de reiterancia y antimafia, es la puerta giratoria. ¿Va a votar el Código Penal para que haya tolerancia cero con los delincuentes? ¿Va a estar con Argentina o con su micromundo ideológico?”, cuestionó el funcionario nacional.

Las declaraciones del exvicejefe de Gobierno porteño generaron una inmediata reacción en La Plata. Desde el Ejecutivo bonaerense, Carlos Bianco, ministro de Gobierno de Kicillof, respondió con dureza y sarcasmo, apuntando directamente contra Santilli y la administración nacional.

“Contento no estoy. Tiene una responsabilidad enorme, que es trabajar para solucionar los problemas de las provincias. Más allá de su pertenencia bonaerense, debería saber que su Gobierno le robó 12.000 billones de pesos a la Provincia. Así que seguro ahora está gestionando que nos devuelvan esa plata, hablando con Toto Caputo de la plata que nos robó Milei”, ironizó Bianco en declaraciones radiales.

El funcionario provincial también se refirió al vínculo con los representantes del Gobierno nacional y a la falta de respuestas concretas: “Tuvimos varias reuniones, todas públicas. Nos trataron bien, nos dieron un rico café, pero no ofrecieron ninguna solución. Dicen que lo van a elevar, pero la respuesta nunca llega”.

Finalmente, Bianco cuestionó la designación de Santilli al recordar su reciente candidatura a diputado nacional por La Libertad Avanza, cargo que no asumirá. “Empezó estafando al pueblo. Se llenaron la boca diciendo que no hacían candidaturas testimoniales, pero pusieron en el Gobierno tanto a Santilli como a Manuel Adorni, que también debía asumir como legislador. Eso es engañar a la sociedad”, concluyó.

La polémica deja a la vista un nuevo capítulo del enfrentamiento político entre la Nación y la Provincia de Buenos Aires, que promete seguir escalando en medio de un delicado contexto económico y de tensiones institucionales.