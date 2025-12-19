Tarjeta Verde Plan Más Vida: Confirmación de carga y saldos para diciembre 2025

Este fin de semana es clave para miles de familias bonaerenses beneficiarias del Plan Más Vida. Con la llegada de las fiestas, la consulta recurrente en los cajeros y aplicaciones es si ya se acreditó el saldo de la popularmente conocida “Tarjeta Verde” o Visa Vale Alimentos.

Si sos titular del beneficio, acá te detallamos la información oficial sobre la fecha de cobro de diciembre, los montos vigentes y qué hacer si el dinero no impactó en tu cuenta.

¿Cuándo cargan la Tarjeta Verde en diciembre?

Según el cronograma habitual del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, la acreditación de este programa social se realiza históricamente el tercer viernes de cada mes.

Para este mes de diciembre de 2025, la fecha de liberación de fondos fue el viernes 19 de diciembre.

Atención: Es importante recordar que, aunque los fondos se liberan el viernes, el impacto en las cuentas puede demorar entre 24 y 48 horas hábiles. Si consultás el saldo durante el fin de semana (sábado 20 o domingo 21) y ves la cuenta en cero, es recomendable volver a intentar el lunes por la mañana antes de realizar un reclamo, ya que los sistemas bancarios a veces retrasan la visualización durante días no laborables.

Diferencia clave: Plan Más Vida vs. Tarjeta Alimentar

Es fundamental no confundir este beneficio provincial con la Tarjeta Alimentar (Programa Alimentar) que paga ANSES. Son dos programas distintos con montos y fechas diferentes:

Tarjeta Verde (Plan Más Vida): Depende de la Provincia de Buenos Aires (Axel Kicillof). Se cobra el tercer viernes del mes. Está destinada a la compra de leche y alimentos básicos.

Depende de la Provincia de Buenos Aires (Axel Kicillof). Se cobra el tercer viernes del mes. Está destinada a la compra de leche y alimentos básicos. Tarjeta Alimentar (Nacional): Depende del Ministerio de Capital Humano (Nación). Se cobra junto con la AUH según terminación de DNI.

Montos vigentes: ¿Cuánto cobro?

A diferencia de la Tarjeta Alimentar, que suele tener actualizaciones trimestrales o por inflación más marcadas, el Plan Más Vida maneja valores fijos que se actualizan por decreto provincial. Los beneficiarios se dividen en dos grandes grupos:

1. Beneficiarios directos (Jefas y Jefes de familia)

El monto varía según la cantidad de hijos menores a cargo y la evaluación social del municipio. Este ingreso es complementario y suele ser inferior a los programas nacionales, destinado específicamente a reforzar la canasta básica de alimentos.

2. Trabajadoras Vecinales (Manzaneras y Comadres)

Este grupo percibe un monto superior en reconocimiento a su labor social en los barrios. El subsidio para ellas incluye un básico más un plus por hijo.

Guía rápida: Cómo consultar el saldo real

Para evitar ir al cajero automático y encontrarte sin fondos (“rebotar”), te recomendamos verificar el saldo disponible a través de los canales oficiales de Bapro y Visa antes de salir de casa:

Opción Telefónica (0800): Llamá al Centro de Contacto de Visa al 0810-222-7342 . Deberás ingresar los 16 números que figuran al frente de tu tarjeta verde.

Llamá al Centro de Contacto de Visa al . Deberás ingresar los 16 números que figuran al frente de tu tarjeta verde. Vía Web (Visa Home): Ingresá al sitio oficial de Visa Argentina. Seleccioná “Visa Social” o “Visa Vale”, ingresá el número de tarjeta y podrás ver los últimos movimientos y el saldo exacto.

Ingresá al sitio oficial de Visa Argentina. Seleccioná “Visa Social” o “Visa Vale”, ingresá el número de tarjeta y podrás ver los últimos movimientos y el saldo exacto. Home Banking (Banco Provincia): Si tenés la tarjeta vinculada a tu cuenta DNI o home banking del Bapro, podés chequearlo directamente desde la app en tu celular.

¿Qué hago si no me cargaron el saldo?

Si pasado el lunes 22 de diciembre el dinero no aparece acreditado, verificá lo siguiente: