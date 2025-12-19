Tarjeta Verde Plan Más Vida: Confirmación de carga y saldos para diciembre 2025

Ignacio Hernández
Plan mas vida tarjeta verde provincia

Este fin de semana es clave para miles de familias bonaerenses beneficiarias del Plan Más Vida. Con la llegada de las fiestas, la consulta recurrente en los cajeros y aplicaciones es si ya se acreditó el saldo de la popularmente conocida “Tarjeta Verde” o Visa Vale Alimentos.

Si sos titular del beneficio, acá te detallamos la información oficial sobre la fecha de cobro de diciembre, los montos vigentes y qué hacer si el dinero no impactó en tu cuenta.

Tarjeta Verde Plan Más Vida: fechas de cobro, montos y consulta de saldo para diciembre 2025
Mirá también:

Tarjeta Verde Plan Más Vida: fechas de cobro, montos y consulta de saldo para diciembre 2025

¿Cuándo cargan la Tarjeta Verde en diciembre?

Según el cronograma habitual del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, la acreditación de este programa social se realiza históricamente el tercer viernes de cada mes.

Para este mes de diciembre de 2025, la fecha de liberación de fondos fue el viernes 19 de diciembre.

Atención: Es importante recordar que, aunque los fondos se liberan el viernes, el impacto en las cuentas puede demorar entre 24 y 48 horas hábiles. Si consultás el saldo durante el fin de semana (sábado 20 o domingo 21) y ves la cuenta en cero, es recomendable volver a intentar el lunes por la mañana antes de realizar un reclamo, ya que los sistemas bancarios a veces retrasan la visualización durante días no laborables.

Ver también: Tarjeta Verde Plan Más Vida: fechas de cobro, montos y consulta de saldo

Diferencia clave: Plan Más Vida vs. Tarjeta Alimentar

tarjeta verde visa vale alimentos

Es fundamental no confundir este beneficio provincial con la Tarjeta Alimentar (Programa Alimentar) que paga ANSES. Son dos programas distintos con montos y fechas diferentes:

  • Tarjeta Verde (Plan Más Vida): Depende de la Provincia de Buenos Aires (Axel Kicillof). Se cobra el tercer viernes del mes. Está destinada a la compra de leche y alimentos básicos.
  • Tarjeta Alimentar (Nacional): Depende del Ministerio de Capital Humano (Nación). Se cobra junto con la AUH según terminación de DNI.
Tarjeta Alimentar anses

Montos vigentes: ¿Cuánto cobro?

A diferencia de la Tarjeta Alimentar, que suele tener actualizaciones trimestrales o por inflación más marcadas, el Plan Más Vida maneja valores fijos que se actualizan por decreto provincial. Los beneficiarios se dividen en dos grandes grupos:

1. Beneficiarios directos (Jefas y Jefes de familia)

El monto varía según la cantidad de hijos menores a cargo y la evaluación social del municipio. Este ingreso es complementario y suele ser inferior a los programas nacionales, destinado específicamente a reforzar la canasta básica de alimentos.

2. Trabajadoras Vecinales (Manzaneras y Comadres)

Este grupo percibe un monto superior en reconocimiento a su labor social en los barrios. El subsidio para ellas incluye un básico más un plus por hijo.

Guía rápida: Cómo consultar el saldo real

Para evitar ir al cajero automático y encontrarte sin fondos (“rebotar”), te recomendamos verificar el saldo disponible a través de los canales oficiales de Bapro y Visa antes de salir de casa:

  • Opción Telefónica (0800): Llamá al Centro de Contacto de Visa al 0810-222-7342. Deberás ingresar los 16 números que figuran al frente de tu tarjeta verde.
  • Vía Web (Visa Home): Ingresá al sitio oficial de Visa Argentina. Seleccioná “Visa Social” o “Visa Vale”, ingresá el número de tarjeta y podrás ver los últimos movimientos y el saldo exacto.
  • Home Banking (Banco Provincia): Si tenés la tarjeta vinculada a tu cuenta DNI o home banking del Bapro, podés chequearlo directamente desde la app en tu celular.

¿Qué hago si no me cargaron el saldo?

Si pasado el lunes 22 de diciembre el dinero no aparece acreditado, verificá lo siguiente:

  1. Vencimiento del plástico: Mirá la fecha de vencimiento impresa en la tarjeta. Si está vencida, el saldo se acumula pero no podés usarlo hasta renovar el plástico.
  2. Reempadronamiento: Algunos municipios exigen presentar la libreta sanitaria o escolaridad para mantener el beneficio. Consultá con la trabajadora vecinal (manzanera) de tu barrio si hubo algún cambio en el padrón local.
  3. Contacto oficial: Para reclamos puntuales sobre el estado del beneficio, podés comunicarte con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad al 0800-222-3294.
Caja de Policía Bonaerense: Todo lo que necesitás saber antes de fin de año (Actualizado Diciembre 2025)
Mirá también:

Caja de Policía Bonaerense: Todo lo que necesitás saber antes de fin de año (Actualizado Diciembre 2025)
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Starlink precios argentina
Starlink baja precios en Argentina: ¿Cuánto cuesta el kit y el abono mensual?
Sociedad
Comprar auto argentina
Planes de Ahorro 2026: Análisis de ventajas, riesgos y alternativas reales en el mercado actual
Sociedad
Cuenta dni navidad diciembre
Cuenta DNI en diciembre: cómo aprovechar hoy el descuento clave para la mesa navideña
Provincia
empleados comercio bono aguinaldo
Empleados de Comercio: confirmaron las nuevas escalas, sumas fijas y el bono de fin de año
Sociedad
Plan mas vida tarjeta verde provincia Buenos Aires
Tarjeta Verde Plan Más Vida: fechas de cobro, montos y consulta de saldo para diciembre 2025
Provincia
Potenciar Trabajo 2026 cambios
El fin de Potenciar Trabajo y los cambios confirmados para 2026: Vouchers, plazos y nuevos montos
Anses Sociedad
accidente ruta 2 aquiasol
Dos ministros de Kicillof fueron los primeros en asistir a heridos tras un accidente en la Ruta 2
Provincia

Más leídas