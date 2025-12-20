Tarjeta Verde Plan Más Vida: fechas de cobro, montos y consulta de saldo para diciembre 2025

Diciembre es siempre un mes crítico para la economía familiar en la Argentina. Entre las fiestas, el cierre de año y las vacaciones escolares, cada peso cuenta. Para miles de familias en la Provincia de Buenos Aires, la llegada del tercer viernes del mes marca un hito en el calendario: la carga de la Tarjeta Verde del Plan Más Vida.

Si sos beneficiaria o beneficiario de este programa social provincial, es probable que tengas muchas dudas: ¿Ya cargaron? ¿Cuánto es el monto exacto este mes? ¿Hay bono de fin de año? En este artículo, recopilamos toda la información actualizada a diciembre de 2025 para que no tengas que buscar en otro lado.

¿Cuándo cargan la Tarjeta Verde en diciembre 2025?

La ansiedad por saber si la plata está en la cuenta es habitual. A diferencia de los programas de ANSES que pagan según la terminación del DNI, el Plan Más Vida tiene una fecha única de acreditación general.

Históricamente y durante todo este 2025, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense ha mantenido la regla del tercer viernes de cada mes. Por lo tanto, para este cierre de año, la fecha de liberación de fondos fue:

Fecha de Carga: Viernes 19 de diciembre de 2025.

¿Por qué no veo el saldo si ya es la fecha?

Es fundamental entender cómo funciona el sistema bancario. Aunque la Provincia “aprieta el botón” de pago el viernes, el impacto en tu caja de ahorro o tarjeta Visa Vale Alimentos no es siempre instantáneo. El proceso de acreditación puede demorar entre 24 y 48 horas hábiles.

Esto significa que si fuiste al cajero el sábado 20 o domingo 21 y la cuenta estaba en $0, no te desesperes. Es muy común que el dinero recién se visualice correctamente el lunes siguiente por la mañana. Antes de realizar un reclamo formal, te sugerimos esperar al primer día hábil posterior a la fecha de carga.

Diferencia Vital: Plan Más Vida vs. Tarjeta Alimentar

Uno de los errores más comunes es confundir la “Tarjeta Verde” con la “Tarjeta Alimentar“. Aunque ambas sirven para comprar comida, son programas totalmente distintos, gestionados por organismos diferentes y con montos muy dispares.

Tarjeta Alimentar (Nacional): Es la que paga el Ministerio de Capital Humano a través de ANSES. Está vinculada a la AUH (Asignación Universal por Hijo). Sus montos son más altos (superan los $50.000 por hijo) y se cobra junto con la asignación.

Es la que paga el Ministerio de Capital Humano a través de ANSES. Está vinculada a la AUH (Asignación Universal por Hijo). Sus montos son más altos (superan los $50.000 por hijo) y se cobra junto con la asignación. Plan Más Vida (Provincial): Es la famosa tarjeta verde de Visa Vale Alimentos. Depende del gobierno de Axel Kicillof. Está destinada a quienes no acceden a la Tarjeta Alimentar (o en casos excepcionales como complemento) y a las trabajadoras vecinales (manzaneras). Sus montos son más bajos y se cobra el tercer viernes.

Aclaración importante: Si cobrás la Tarjeta Alimentar de Nación, generalmente no te corresponde el Plan Más Vida, ya que son beneficios incompatibles en la mayoría de los casos, salvo evaluaciones específicas de vulnerabilidad social realizadas por tu municipio.

Montos Diciembre 2025: ¿Cuánto voy a cobrar?

A diferencia de la Tarjeta Alimentar que tiene montos nacionales unificados, el Plan Más Vida varía. Los montos de la Tarjeta Verde se ajustan por decretos provinciales y la composición de tu familia. Para este diciembre de 2025, los valores estimados (sujetos a la última actualización de tu municipio) son:

1. Beneficiarios/as Titulares (Jefes de Familia)

El monto base para las familias comienza aproximadamente en los $12.300 mensuales. Este valor se incrementa dependiendo de la cantidad de hijos menores a cargo empadronados en el sistema.

Es un monto pensado para la compra exclusiva de leche y alimentos de la canasta básica. No es un sueldo, sino una ayuda complementaria nutricional.

2. Trabajadoras Vecinales (Manzaneras y Comadres)

Las históricas “manzaneras” tienen un reconocimiento económico mayor por su tarea voluntaria de asistencia social en los barrios. Para ellas, el monto mensual ronda los $45.000 a $50.000, dependiendo de la categoría y antigüedad.

¿Hay bono de fin de año?

Hasta el cierre de esta nota, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no ha oficializado un bono extra masivo específicamente para el Plan Más Vida en diciembre 2025, a diferencia de lo que ocurre con jubilados o AUH en el ámbito nacional. Lo que vas a ver acreditado es el monto mensual habitual, salvo que tu municipio haya dispuesto un refuerzo local extraordinario.

¿Cómo consultar el saldo de la tarjeta verde desde casa?

Ir al cajero solo para consultar el saldo es una pérdida de tiempo y, a veces, de dinero si el banco te cobra el movimiento. Existen tres formas gratuitas y seguras de saber cuánta plata tenés en la tarjeta verde antes de salir a comprar.

Opción 1: Web de Visa (La más recomendada)

Es la forma más precisa porque ves el detalle de tus gastos.

Ingresá a la web oficial de Visa Argentina (Visa Home). Buscá la opción que dice “Visa Beneficio” o “Visa Vale Social”. Ingresá los 16 números del frente de tu tarjeta verde. ¡Listo! Vas a ver el saldo exacto y los últimos movimientos.

Opción 2: Teléfono 0800

Ideal si no tenés internet o datos en el celular. Tené la tarjeta en la mano.

Llamá al 0810-222-7342 (Centro de atención Visa).

(Centro de atención Visa). Seguí las instrucciones de la operadora automática e ingresá los números de tu tarjeta.

Opción 3: Banco Provincia (BAPRO)

Si tenés cuenta en el Banco Provincia o usás la aplicación Bapro, a veces podés vincular la tarjeta verde. También podés llamar al centro de contacto del banco: 0810-22-BAPRO (22776).

¿Quiénes son los beneficiarios y cómo tramitarla?

El Plan Más Vida no es para todos. Está enfocado en la población materno-infantil más vulnerable de la provincia. Los requisitos para ingresar en 2025 siguen siendo estrictos:

Requisitos de ingreso

Mujeres embarazadas: Deben presentar certificado médico con semanas de gestación y controles al día.

Deben presentar certificado médico con semanas de gestación y controles al día. Niños de 0 a 6 años: Destinado a familias con chicos que aún no ingresaron a la edad escolar primaria (primer grado).

Destinado a familias con chicos que aún no ingresaron a la edad escolar primaria (primer grado). Certificación Negativa: Es fundamental demostrar que no se posee la Tarjeta Alimentar de ANSES.

Documentación a presentar

El trámite es presencial y se realiza a través de las “manzaneras” de tu barrio o en la Secretaría de Desarrollo Social de tu municipio. Vas a necesitar:

DNI del adulto responsable (padre, madre o tutor).

Certificado de nacimiento de los hijos.

Libreta sanitaria con las vacunas al día (requisito excluyente).

Formulario de inscripción al Plan Más Vida (lo provee la manzanera o el municipio).

Problemas Frecuentes y Soluciones

Sabemos que el sistema a veces falla. Acá te dejamos soluciones a los problemas más comunes de los usuarios:

“Me olvidé el PIN del cajero”

Si bloqueaste la clave o te la olvidaste, tenés que llamar al 0810-222-7342 y pedir un “blanqueo de PIN”. Te van a dar una clave provisoria o te guiarán para generar una nueva.

“La tarjeta está vencida”

Mirá el frente del plástico. Si la fecha (ejemplo: 12/25) ya pasó, la tarjeta no funciona, aunque tenga plata. Tenés que ir al Banco Provincia a retirar la nueva o consultar en tu municipio dónde se están entregando las renovaciones.

“Perdí la tarjeta verde o me la robaron”

Hacé la denuncia inmediatamente al 0800-Visa para que nadie use tus fondos. El banco emitirá un nuevo plástico que llegará a tu sucursal o domicilio, aunque esto puede demorar unas semanas.

El Plan Más Vida sigue siendo un pilar fundamental para la asistencia alimentaria en la Provincia de Buenos Aires. Si bien los montos han quedado un poco relegados frente a la inflación en comparación con los programas nacionales, es una ayuda que suma para garantizar la leche y el pan en la mesa de los más chicos.

Recordá: el viernes fue la carga. Si el lunes todavía no tenés saldo, llamá al 0800-222-3294 (Ministerio de Desarrollo de la Comunidad) para verificar tu estado en el padrón.