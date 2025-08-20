Tarjeta La Anónima: beneficios, cómo sacarla y todo lo que necesitás saber en 2025

En un contexto económico como el nuestro, donde cada peso cuenta y las compras diarias en supermercados pueden sumar rápido, contar con herramientas financieras que ofrezcan descuentos y facilidades es clave. La Anónima, esa cadena patagónica que ya es un clásico en muchas ciudades argentinas, ofrece una tarjeta que puede hacer la diferencia en tu bolsillo. Si estás evaluando opciones para financiar compras o acceder a promos exclusivas, seguí leyendo para descubrir detalles prácticos que te ayuden a decidir.

Qué es la Tarjeta La Anónima y por qué es popular en Argentina

La Tarjeta La Anónima es una tarjeta de crédito emitida por la Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia, asociada a Visa, y pensada especialmente para clientes fieles de sus supermercados. Lanzada en 2009, opera en más de 159 sucursales en al menos 80 ciudades, con foco en la Patagonia pero extendida a todo el país. No es solo para comprar en La Anónima: podés usarla en comercios adheridos a Visa, retirar efectivo en cajeros Banelco y hasta recargar celulares o pagar servicios como DIRECTV.

Lo que la hace atractiva es su enfoque en beneficios cotidianos, como descuentos en alimentos y electrodomésticos, ideal para familias que buscan estirar el presupuesto. En 2025, con la inflación en mente, muchas personas la eligen por sus cuotas sin interés y promos semanales, que ayudan a manejar gastos en un supermercado que ya es sinónimo de conveniencia en el sur.

Beneficios y promociones vigentes de la Tarjeta La Anónima

Los perks de esta tarjeta van más allá de un simple plástico: están diseñados para ahorrar en lo que más usás. Acá te detallo los principales, actualizados para 2025:

Financiación flexible : Hasta 3 cuotas sin interés en categorías como celulares, muebles y línea blanca; hasta 10 o 12 cuotas en impresoras, laptops y televisores. En agosto de 2025, exclusiva para miembros Plus: 3 cuotas sin interés en todas las compras en sucursales y online, con CFT, TNA, TEA y CFTEA de 0,00%.

: Hasta 3 cuotas sin interés en categorías como celulares, muebles y línea blanca; hasta 10 o 12 cuotas en impresoras, laptops y televisores. En agosto de 2025, exclusiva para miembros Plus: 3 cuotas sin interés en todas las compras en sucursales y online, con CFT, TNA, TEA y CFTEA de 0,00%. Descuentos especiales : 15% off todos los martes en compras de contado para miembros Plus; 15% para adultos mayores en productos Best y La Anónima (con DNI y TDD de ANSES); 10% para titulares de Tarjeta Alimentar.

: 15% off todos los martes en compras de contado para miembros Plus; 15% para adultos mayores en productos Best y La Anónima (con DNI y TDD de ANSES); 10% para titulares de Tarjeta Alimentar. Bono para nuevos usuarios : Un crédito especial al activar, usable en cualquier sucursal.

: Un crédito especial al activar, usable en cualquier sucursal. Retiros de efectivo : Hasta $15.000 en cajas de La Anónima sin compra, solo con DNI; o en cajeros Banelco con reembolso posterior.

: Hasta $15.000 en cajas de La Anónima sin compra, solo con DNI; o en cajeros Banelco con reembolso posterior. Extras gratuitos : Tarjetas adicionales sin cargo para familiares; sin costos por emisión o renovación.

: Tarjetas adicionales sin cargo para familiares; sin costos por emisión o renovación. Otras ventajas: Consulta de resumen por email, compras online con los mismos beneficios y acceso a promos en tecnología, camping y más.

En agosto 2025, hay una promo clave: bonificación total de los gastos de renovación anual para nuevas altas vía app. Chequeá el calendario de promos en la web oficial para no perderte nada.

Requisitos para solicitar la Tarjeta La Anónima

Para que te la aprueben, necesitás cumplir con documentación básica que demuestre tu identidad e ingresos. Acá va la lista actualizada:

DNI original y vigente.

Factura reciente de un servicio (agua, luz, gas, teléfono, etc.) a tu nombre.

Si sos empleado en relación de dependencia: último recibo de sueldo.

Si sos autónomo: constancia de inscripción en AFIP y últimos 3 pagos.

Para jubilados o pensionados: último haber jubilatorio.

Si no podés demostrar ingresos: últimos 3 resúmenes pagados de otras tarjetas a tu nombre.

La aprobación está sujeta a evaluación crediticia, así que tené en cuenta tu historial. Es accesible, pero siempre prepará todo para agilizar el proceso.

Cómo solicitar la Tarjeta La Anónima paso a paso

Podés hacerlo 100% online, en sucursal o vía app, y es rápido: en minutos podés tenerla activada. Acá te detallo las opciones principales para 2025:

Vía app Plus La Anónima (recomendado para rapidez):

Descargá la app desde Google Play o App Store.

Registrate con nombre, DNI, email y contraseña; activá la cuenta por email.

Iniciá sesión y andá al menú > “Tarjeta La Anónima” > “Solicitá tu tarjeta”.

Completá datos personales y esperá el análisis (sujeto a aprobación).

Online en el sitio web:

Entrá a https://www.laanonima.com.ar/quieromitarjeta/.

Llená el formulario con DNI, fecha de nacimiento, ocupación y provincia.

Verificá con código al celular y continuá hasta la aprobación.

En sucursal:

Andá a cualquier La Anónima con los requisitos y solicitála en el stand. Puede demorar más por colas, pero es ideal si preferís atención personal.

Una vez aprobada, activála llamando al 0810-555-0222 o por WhatsApp al +54 911 3292 1100.

Costos y comisiones de la Tarjeta La Anónima

Aunque muchos aspectos son gratuitos, hay cargos que vale la pena conocer para evitar sorpresas. Mirá esta tabla con valores aproximados para 2025 (consultá en Gestión Online para exactos, ya que pueden variar):

Concepto Costo aproximado Emisión y renovación Gratis (bonificada en agosto 2025 para nuevas altas) Mantenimiento mensual $366 mínimo – $444 máximo Pérdida o robo $154 Mora (30 días) $640 Carta documento $88,40 Uso fuera de La Anónima $94 Seguros contratados Variable, según plan

No hay cargos por emisión inicial ni adicionales gratuitas, pero pagá a tiempo para no sumar intereses.

Cómo gestionar tu Tarjeta La Anónima: app y online

Una vez que la tenés, la app Plus La Anónima es tu aliada: consultá saldo, movimientos, resúmenes y pagá facturas. Para gestión web, registrate en https://secure.tarjetalaanonima.com.ar/GestionOnline/signup con DNI y últimos 4 dígitos de la tarjeta. Podés simular planes de cuotas, solicitar adicionales o hasta dar de baja si es necesario (llamando al 0810 o vía online, sin deudas pendientes).

Tips para sacarle el jugo a tu Tarjeta La Anónima

Para maximizarla, seguí estos consejos prácticos:

Unite al programa Plus para descuentos exclusivos y cuotas sin interés.

Chequeá promos semanales en la app o web para planificar compras.

Pagá con Mercado Pago en sucursales para combinar beneficios.

Si sos jubilado, usá el 15% off diario en essentials.

Monitoreá tu resumen por email para evitar moras y mantener un buen crédito.

Con estas herramientas, la Tarjeta La Anónima puede ser un gran soporte para tus finanzas diarias. Si tenés dudas, contactá al 0810 o visitá una sucursal cercana.