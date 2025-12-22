Tarifa social eléctrica en la provincia de Buenos Aires: ¿Quiénes seguirán con subsidios en 2026?

El rediseño del esquema de subsidios energéticos vuelve a tensionar el vínculo entre Nación y provincias, en un contexto de ajuste fiscal y subas en los costos de los servicios públicos. Mientras el Gobierno nacional avanza con cambios profundos en la segmentación, la provincia de Buenos Aires define su propia estrategia para sostener la asistencia a los sectores más vulnerables.

La provincia de Buenos Aires mantendrá la tarifa social energética

El gobierno bonaerense confirmó que continuará otorgando subsidios energéticos a los hogares de menores ingresos, aun cuando el nuevo esquema nacional reducirá el alcance de los beneficios desde enero de 2026.

Para conservar la tarifa social provincial, los usuarios deberán cumplir un requisito central:

Inscribirse en el padrón provincial correspondiente, gestionado por el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA).

El anuncio fue realizado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, durante una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno de La Plata.

Objetivos de los cambios en la política de subsidios

Según explicó el funcionario, la Provincia avanzará con modificaciones en su esquema de subsidios con dos ejes principales:

Mejorar los criterios de inclusión , para focalizar la asistencia en quienes realmente la necesitan.

, para focalizar la asistencia en quienes realmente la necesitan. Adecuar el sistema provincial a los cambios regulatorios que impulsa la Secretaría de Energía de la Nación.

La intención oficial es evitar distorsiones y ordenar el padrón de beneficiarios en un escenario de reducción de subsidios a nivel nacional.

Quita de subsidios a viviendas en barrios cerrados

Uno de los puntos más relevantes del anuncio es la depuración del padrón de beneficiarios. A partir de enero de 2026:

Dejarán de recibir subsidios energéticos todas las viviendas ubicadas en barrios cerrados, sin importar la categoría socioeconómica declarada.

La medida alcanzará a unos 79.500 usuarios en toda la provincia:

Alrededor de 66.900 en el Gran Buenos Aires, bajo las áreas de Edenor y Edesur.

en el Gran Buenos Aires, bajo las áreas de Edenor y Edesur. Cerca de 12.600 en el interior bonaerense, en zonas reguladas por OCEBA.

Desde la Provincia explicaron que la decisión apunta a corregir inequidades y redirigir los recursos hacia los hogares de menores ingresos.

Cambios en la segmentación nacional de subsidios

En paralelo, el Gobierno nacional avanza con un nuevo esquema de subsidios energéticos que se encuentra en consulta pública y que eliminará la segmentación actual.

El sistema vigente, con tres categorías (N1, N2 y N3), será reemplazado por un modelo de solo dos grupos:

Hogares con subsidio : ingresos inferiores a tres canastas básicas totales .

: ingresos inferiores a . Subsidio para consumos de hasta 300 kWh mensuales en períodos de alta demanda.

en períodos de alta demanda. Hasta 150 kWh en meses de menor consumo.

Hogares sin subsidio: ingresos superiores a ese umbral, que quedarán excluidos de cualquier asistencia estatal.

Con esta modificación, quedará sin efecto el esquema actual que otorgaba descuentos parciales a los hogares de ingresos medios.

Cómo impactan los cambios en la provincia de Buenos Aires

La provincia mantendrá su propia política de tarifa social para los usuarios bajo regulación de OCEBA, con un esquema diferenciado del nacional.

El sistema bonaerense contempla:

Un grupo de hogares con ingresos inferiores a dos salarios mínimos, vitales y móviles , que seguirá recibiendo el beneficio.

, que seguirá recibiendo el beneficio. Un segundo grupo que estaba alineado con la categoría N2 del sistema nacional.

Con la eliminación de esa categoría a nivel nacional, este último grupo dejará de existir en esos términos. Sin embargo, la Provincia buscará sostener el subsidio para esos usuarios.

Requisitos para conservar el subsidio provincial

Desde el gobierno bonaerense aclararon que los usuarios que pierdan el subsidio nacional podrán seguir accediendo a la tarifa social provincial, siempre que cumplan determinadas condiciones:

Registrarse en la página de OCEBA .

. Cumplir con los criterios de ingresos establecidos.

Mantener actualizados los datos personales y del suministro.

El objetivo, según explicó Bianco, es evitar una quita abrupta de los subsidios y amortiguar el impacto del nuevo esquema nacional en las economías familiares.