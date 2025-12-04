Tarde inestable: anuncian tormentas tras un jueves agobiante

Este jueves se vive una jornada sofocante en la provincia de Buenos Aires, con temperaturas que superan los 30 grados, configurando un día extremadamente caluroso para gran parte del territorio bonaerense. Sin embargo, de manera inesperada, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla por tormentas para la tarde de este mismo jueves, que abarca a varios distritos de la provincia.

A partir de las 17 horas, el SMN anticipa el ingreso de áreas de tormenta. Aunque la probabilidad de precipitaciones se mantiene en torno al 50%, el nivel amarillo activa las medidas de precaución, ya que el intenso calor podría favorecer el desarrollo de inestabilidad atmosférica. Según algunos radares meteorológicos, si el viento rota hacia el suroeste, podrían avanzar nubes con precipitaciones y actividad eléctrica.

De cara al viernes, se espera un escenario climático similar pero más sostenido a lo largo del día. Desde la mañana y hasta la noche estarán vigentes las advertencias por tormentas, mientras que la temperatura se ubicará cerca de los 28 grados, con un ascenso de la mínima y la continuidad del viento norte, que mantiene la masa de aire cálido y húmedo sobre la región.

Para el cierre de la semana, la provincia de Buenos Aires deberá prepararse para un panorama inestable, con condiciones que podrían variar rápidamente entre momentos de calor agobiante y episodios de tormentas.