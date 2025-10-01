Súper Ahorro de Octubre con Cuenta DNI: Aprovechá los descuentos desde HOY

¡Atención, bonaerenses! Octubre ya está acá (es miércoles 1) y con él se activan las promociones más fuertes de la billetera virtual del Banco Provincia, Cuenta DNI. Este mes viene cargado no solo para el consumo diario, sino con un beneficio gigante para el Día de la Madre. Si querés estirar el mango y planificar tus gastos, esta es la guía que necesitás para no perderte ni un solo reintegro.

El Calendario de las Compras Grandes: Días Clave para Ahorrar

Hay dos fechas que tenés que marcar en el calendario para lograr los mayores reintegros del mes: el ahorro en carnes y la promo especial por el Día de la Madre.

1. ¡A la Parrilla! Carnicerías, Granjas y Pescaderías 🥩

El descuento más esperado vuelve con un gran porcentaje, pero concentrado en un solo día:

Descuento: 35% de ahorro .

. Día de Vigencia: Sábado 11 de octubre.

Sábado de octubre. Tope de Reintegro: $6.000 por persona.

$6.000 por persona. Aprovechamiento: Si comprás $17.000 en el rubro, alcanzás el tope de ahorro.

2. Especial Día de la Madre: Festejo y Gastronomía 🍽️

Para agasajar a mamá, Cuenta DNI te da una mano para comer afuera o pedir delivery sin que duela tanto:

Descuento: 30% de ahorro en comercios de gastronomía adheridos.

en comercios de gastronomía adheridos. Días de Vigencia: Sábado 18 y Domingo 19 de octubre.

Sábado y Domingo de octubre. Tope de Reintegro: $8.000 por persona (el más alto del mes en un solo beneficio).

$8.000 por persona (el más alto del mes en un solo beneficio). Aprovechamiento: Podés gastar hasta $26.700 para conseguir la devolución completa.

Beneficios Semanales: Ahorro en Rubros Esenciales

La clave de Cuenta DNI es el ahorro constante. Desde hoy mismo podés empezar a usar las promociones que se repiten cada semana:

Rubro Descuento Días de Uso Tope de Reintegro Ferias y Mercados Bonaerenses 40% Todos los días $6.000 por semana Comercios de Cercanía (Alimentos) 20% Todos los viernes $4.000 por viernes Universidades 40% Todos los días $6.000 por semana Librerías 📚 10% Lunes y Martes ¡SIN TOPE! Farmacias y Perfumerías 💊 10% Miércoles y Jueves ¡SIN TOPE! Comercios (No alimentos) 3 Cuotas sin interés Todos los días N/A (con tarjetas vinculadas)

Ojo al Dato: Siendo hoy miércoles 1 de octubre, tenés disponible la promo de Farmacias y Perfumerías y es sin tope de reintegro*. Aprovechalo para esas compras de alto valor.*

El Descuento Fijo: Promos en Grandes Supermercados

Además de los comercios de barrio, tenés descuentos en grandes cadenas que ya están activos:

Toledo: 20% de descuento (Miércoles, Sábados y Domingos). ¡Podés usarlo hoy mismo!

(Miércoles, Sábados y Domingos). ¡Podés usarlo hoy mismo! Chango Más: 20% de descuento (Jueves, Viernes y Sábados).

(Jueves, Viernes y Sábados). Día: 20% de descuento (Lunes).

(Lunes). Carrefour: 10% de descuento (Miércoles). ¡También disponible hoy!

Recordá: La suma de todos estos topes a lo largo del mes representa un ahorro potencial muy importante para tu economía familiar. Planificá tus compras, organizá tu freezer y aprovechá que Cuenta DNI te da una mano en este octubre.