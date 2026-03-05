Sueldo de Camioneros en marzo 2026: cronograma del súper bono y la letra chica de la nueva negociación salarial

El mes de marzo trae novedades decisivas para los trabajadores agrupados en la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros. Además de percibir una nueva cuota del bono extraordinario acordado previamente, el gremio que conducen Hugo y Pablo Moyano activa la revisión salarial estipulada para este mes, con el objetivo de compensar el desfasaje inflacionario del último trimestre.

La liquidación de sueldos actual incluye ingresos clave que impactan directamente en el bolsillo de los choferes. Es fundamental conocer qué conceptos remunerativos y no remunerativos se cobran ahora, especialmente porque el sindicato y las cámaras empresarias (FAETYL y FADEEAC) vuelven a sentarse a la mesa de negociaciones para definir el futuro de los ingresos.

Cronograma de pago del bono de 840.000 pesos

Durante las negociaciones del último cuatrimestre de 2025, el sindicato logró cerrar una asignación extraordinaria de $840.000 para todos los trabajadores encuadrados en el Convenio Colectivo de Trabajo 40/89. Este monto de suma importancia, destinado a recomponer el poder adquisitivo frente a la inflación, se dividió en cuatro pagos iguales y consecutivos.

Quienes perciban sus haberes en los primeros días del mes, verán reflejada la tercera cuota de este beneficio no remunerativo en sus cuentas sueldo. Esta inyección de dinero resulta vital para amortiguar el impacto de los aumentos en la canasta básica alimentaria antes de que se defina la nueva pauta salarial anual.

Cuota del bono Mes de cobro Monto a percibir Estado de liquidación Primera cuota Enero 2026 $210.000 Pagado Segunda cuota Febrero 2026 $210.000 Pagado Tercera cuota Marzo 2026 $210.000 En curso Cuarta cuota Abril 2026 $210.000 Pendiente

Incorporación de sumas al salario básico y extras del convenio

Más allá del pago de este refuerzo extraordinario, los recibos de sueldo actuales ya consolidan el ajuste estructural firmado en diciembre de 2025. En aquel momento, se otorgó una suma fija compensatoria que, a partir del nuevo año, pasó a integrar el salario formal del trabajador de manera permanente.

Desde enero de 2026, un total de $31.500 se incorporó directamente al salario básico del chofer de primera categoría, aplicándose de manera proporcional al resto de los escalafones. Este movimiento es sumamente estratégico porque aumenta la base de cálculo para todos los adicionales que contempla la actividad.

Viáticos por comida y alojamiento: Se actualizan y calculan sobre la nueva base salarial conformada, mejorando el ingreso diario directamente en la ruta.

Se actualizan y calculan sobre la nueva base salarial conformada, mejorando el ingreso diario directamente en la ruta. Adicional por kilómetros recorridos: Beneficia de manera directa y principalmente a los choferes de larga distancia que ven optimizado el valor de su recorrido.

Beneficia de manera directa y principalmente a los choferes de larga distancia que ven optimizado el valor de su recorrido. Aporte a la obra social (Oschoca): Las empresas mantienen una contribución patronal extraordinaria de $22.000 por trabajador, vital para el sostenimiento de las prestaciones médicas del gremio.

Qué exige el gremio en la mesa de revisión paritaria

El acta homologada a fines del año pasado dejó por escrito el compromiso ineludible de revisar los salarios en la primera quincena de marzo de 2026. El objetivo principal de esta cláusula gatillo es analizar en detalle la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante el trimestre comprendido entre diciembre y febrero.

La conducción sindical presiona para que los salarios no pierdan terreno frente al costo de vida real. Si bien en los meses previos se aplicaron subas del 1% mensual acompañando la pauta oficial, la gran expectativa ahora es acordar un porcentaje de recomposición retroactivo o un nuevo incremento escalonado para encarar el segundo trimestre del año sin sobresaltos.

Otro punto áspero en la discusión actual es la implementación de un nuevo premio por presentismo y puntualidad. Las cámaras empresariales se habían comprometido a debatir este ítem a principios de año, pero las diferencias sobre el impacto en los costos logísticos dilataron el acuerdo. Se espera que este adicional, que rondaría los $40.000, sea uno de los ejes centrales de las reuniones de esta semana.

Categorías beneficiadas y el alcance del convenio 40/89

El marco laboral de Camioneros abarca una enorme diversidad de ramas de servicio, lo que genera una escala salarial con múltiples variables y especificidades. Desde peones generales hasta conductores de grúas de gran porte o choferes de transporte de caudales, cada categoría experimenta el impacto de estos aumentos de manera diferente pero siempre proporcional a su escalafón.

Las recientes actualizaciones benefician también a recolectores de residuos, transporte de combustible, distribución de bebidas y logística alimentaria. Esta enorme capilaridad económica hace que cualquier modificación en los haberes de la actividad impacte en más de 200.000 familias argentinas a lo largo y ancho de todo el territorio nacional.

Homologación oficial y próximos pasos legales

Todo acuerdo firmado entre la cúpula de Camioneros y los empresarios del transporte de cargas debe someterse obligatoriamente al control gubernamental. La validación del Estado es el paso burocrático final para que las empresas estén legalmente obligadas a liquidar los nuevos montos en tiempo, forma y con alcance en todo el país.

Las resoluciones de estas mesas de diálogo dependen siempre de la aprobación y firma de la Secretaría de Trabajo de la Nación. Si el porcentaje del acuerdo supera ampliamente las pautas inflacionarias proyectadas por el Ministerio de Economía, el proceso de homologación podría sufrir demoras técnicas, generando una tensión que ya es habitual en la historia paritaria del sector.

Los trabajadores del volante deberán estar atentos a los comunicados oficiales de sus respectivas delegaciones en los próximos días. La resolución definitiva de esta revisión de marzo marcará el piso salarial ineludible para el resto de las negociaciones de 2026, convirtiendo a este acuerdo en un caso testigo indispensable para el resto de los sindicatos del país.