Subsidios de luz y gas 2026: Guía completa de requisitos y cómo anotarse para no perder el beneficio

El Gobierno Nacional ha puesto en marcha un cambio profundo en el sistema de asistencia energética mediante el Decreto 943/2025, estableciendo el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Este esquema marca el fin de la antigua segmentación por niveles (N1, N2 y N3) para dar paso a un modelo de control patrimonial más estricto que busca concentrar el beneficio exclusivamente en los sectores de menores recursos.

A partir de enero de 2026, los usuarios deben prestar especial atención a las nuevas condiciones de elegibilidad y a los topes de consumo, ya que el excedente se pagará a tarifa plena, lo que puede impactar significativamente en las facturas mensuales.

Quiénes pueden acceder a los subsidios en 2026

Para mantener o solicitar el subsidio de luz y gas, el grupo familiar debe cumplir con criterios específicos de ingresos y patrimonio. El nuevo registro, denominado Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), cruza datos de forma automática para validar la situación de cada hogar.

Límite de ingresos mensuales

El requisito principal es que los ingresos netos totales del hogar no superen el equivalente a 3 Canastas Básicas Totales (CBT) para un “Hogar Tipo 2” (según los valores actualizados del INDEC). Con los valores vigentes a inicios de 2026, este techo ronda aproximadamente los $3.900.000, aunque se ajusta mensualmente según la inflación.

Criterios de exclusión patrimonial

Aun cumpliendo con el límite de ingresos, un hogar quedará excluido del beneficio si algún integrante posee:

Vehículos: Un automóvil con una antigüedad menor a 3 años (excepto si un integrante posee Certificado Único de Discapacidad – CUD).

Un automóvil con una antigüedad menor a (excepto si un integrante posee Certificado Único de Discapacidad – CUD). Inmuebles: Tres o más propiedades a su nombre.

Tres o más propiedades a su nombre. Bienes de lujo: Embarcaciones, aeronaves o activos societarios que denoten una alta capacidad contributiva.

Casos especiales y prioridad

Mantienen el acceso prioritario, siempre bajo evaluación socioeconómica:

Titulares de Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Hogares con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP).

Veteranos de Guerra del Atlántico Sur con pensión vitalicia.

Nuevos topes de consumo: ¿Cuánto se subsidia?

El nuevo esquema no solo limita quién recibe el beneficio, sino también cuánta energía se bonifica. El subsidio estándar cubre el 50% del costo de la energía, pero solo dentro de ciertos bloques de consumo estacionales.

Energía Eléctrica

Los límites de consumo bonificado varían según la zona climática y el mes del año:

Meses de mayor demanda (Verano/Invierno): Hasta 300 kWh/mes en zonas templadas. En zonas “Muy Cálidas” (NEA/NOA), el tope sube hasta 550 kWh/mes en enero y febrero.

Hasta en zonas templadas. En zonas “Muy Cálidas” (NEA/NOA), el tope sube hasta en enero y febrero. Meses templados (Otoño/Primavera): El tope baja a 150 kWh/mes .

El tope baja a . Excedente: Cualquier consumo por encima de estos límites se factura al 100% del precio de mercado.

Gas Natural

El subsidio del 50% se concentra mayormente en los meses de frío (abril a septiembre). Durante el verano, la bonificación es mínima o nula para incentivar el ahorro.

Paso a paso: Cómo realizar el trámite en el ReSEF

Si ya estabas inscripto en el anterior RASE, tus datos fueron migrados automáticamente, pero es fundamental ingresar para verificar y actualizar la información, ya que cualquier inconsistencia patrimonial podría darte de baja sin aviso previo.

Ingresar a la web oficial: Acceder a argentina.gob.ar/subsidios. Es necesario contar con una cuenta en Mi Argentina (CUIL y clave).

Acceder a argentina.gob.ar/subsidios. Es necesario contar con una cuenta en (CUIL y clave). Tener las facturas a mano: El sistema solicitará el Número de Medidor y el Número de Cliente/NIS/Cuenta que aparecen en las boletas de luz y gas.

El sistema solicitará el y el que aparecen en las boletas de luz y gas. Cargar los datos del grupo familiar: Se debe declarar el CUIL de todos los convivientes mayores de 18 años y los ingresos percibidos.

Se debe declarar el CUIL de todos los convivientes mayores de 18 años y los ingresos percibidos. Declaración Jurada: Al finalizar, el sistema generará un código de gestión. La aprobación o rechazo se notificará a través de la app Mi Argentina o por correo electrónico.

Bonificación extraordinaria para 2026

Como medida de transición, el Gobierno dispuso que durante enero de 2026 se aplique un descuento adicional del 25% sobre la tarifa ya subsidiada. Este beneficio extra se irá reduciendo mensualmente de forma progresiva hasta desaparecer por completo en diciembre de 2026, momento en el cual solo regirá el subsidio fijo del 50% sobre los bloques de consumo base.

Para los usuarios de garrafas (Ex Programa Hogar), el subsidio ahora se integra al ReSEF. Los beneficiarios tienen un plazo de seis meses (hasta junio de 2026) para completar su inscripción en el nuevo registro y seguir recibiendo el descuento, que se acreditará mediante medios de pago electrónicos.