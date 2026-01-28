Subsidios 2026: ¿Cómo anotarse al nuevo sistema que reemplaza al Plan Hogar y cuáles son los Requisitos?

Con el inicio de 2026, el histórico Programa Hogar de ANSES ha dejado de existir tal como se conocía. En su lugar, el Gobierno Nacional ha implementado el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), un sistema unificado que centraliza la asistencia para electricidad, gas por red y garrafas. Este cambio no es solo administrativo: la inscripción ahora es obligatoria para casi todos los usuarios que deseen mantener el beneficio, incluyendo a quienes ya lo percibían automáticamente.

Quiénes deben inscribirse de forma obligatoria

La transición al nuevo sistema otorga un plazo de seis meses (hasta junio de 2026) para que los antiguos beneficiarios se registren. Sin embargo, para garantizar la continuidad sin interrupciones, deben completar el trámite:

Ex beneficiarios del Programa Hogar: Si recibías el pago de la garrafa social por ANSES, no se migra automáticamente . Debes anotarte en el nuevo registro.

Si recibías el pago de la garrafa social por ANSES, . Debes anotarte en el nuevo registro. Usuarios con Tarifa Social de Gas: Quienes residen en localidades con red de gas pero recibían tarifa social también deben reempadronarse.

Quienes residen en localidades con red de gas pero recibían tarifa social también deben reempadronarse. Nuevos solicitantes: Hogares que nunca hayan pedido el subsidio y cumplan con los topes de ingresos.

Requisitos y topes de ingresos para 2026

El criterio central para acceder al subsidio es que los ingresos netos totales del hogar no superen las tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un “Hogar Tipo 2” según el INDEC. A enero de 2026, este umbral se sitúa aproximadamente en los $3.900.000.

Criterios de exclusión patrimonial

Aunque tus ingresos sean bajos, quedarás excluido del subsidio si algún integrante del hogar posee:

Un vehículo con antigüedad igual o menor a 3 años (excepto si hay un integrante con Certificado Único de Discapacidad).

(excepto si hay un integrante con Certificado Único de Discapacidad). Tres o más inmuebles a su nombre.

a su nombre. Embarcaciones de lujo, aeronaves o activos societarios que demuestren alta capacidad económica.

Excepciones y prioridades

Existen grupos que pueden acceder incluso si superan levemente los ingresos o tienen situaciones particulares, siempre que cuenten con:

Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Pensión Vitalicia para Veteranos de Guerra de Malvinas.

Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP.

Cómo es el nuevo beneficio para garrafas

El subsidio ya no consiste en un depósito fijo de dinero en la cuenta bancaria, sino en un descuento directo focalizado. Durante 2026, el esquema funciona de la siguiente manera:

Invierno: El subsidio cubre el equivalente al valor de una garrafa de 10 kilos por mes.

El subsidio cubre el equivalente al valor de por mes. Resto del año: La cobertura es del 50% del costo mensual (media garrafa).

La cobertura es del (media garrafa). Bonificación extra: En enero de 2026, se aplica un descuento adicional del 25% de forma excepcional por la transición energética.

Guía paso a paso para la inscripción online

El trámite es gratuito y se realiza exclusivamente a través de la plataforma oficial del Estado.

Ingresar a la web: Visitá www.argentina.gob.ar/subsidios.

Visitá www.argentina.gob.ar/subsidios. Acceder con Mi Argentina: Necesitarás tu CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Necesitarás tu CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Completar la Declaración Jurada: Deberás cargar los datos de todos los convivientes mayores de 18 años y declarar los ingresos reales.

Deberás cargar los datos de todos los convivientes mayores de 18 años y declarar los ingresos reales. Datos del servicio eléctrico: Aunque pidas el subsidio para garrafa, el sistema te pedirá el número de medidor y el NIS (Número de Cliente) de tu factura de luz para geolocalizar tu domicilio.

Aunque pidas el subsidio para garrafa, el sistema te pedirá el número de medidor y el NIS (Número de Cliente) de tu factura de luz para geolocalizar tu domicilio. Confirmación: Una vez enviado, el sistema realizará cruces de datos con ARCA (ex AFIP) y ANSES para aprobar o rechazar la solicitud.

Plazos y medios de pago

El Gobierno ha establecido que la asistencia se canalice preferentemente a través de billeteras digitales o medios electrónicos. Es vital mantener actualizada la información de contacto (mail y teléfono) en la plataforma para recibir las notificaciones sobre la aprobación del trámite.