Subsidio por Garrafa: ¿Cómo anotarse para cobrar el reemplazo del Programa Hogar?

El acceso a la energía en los hogares que no cuentan con red de gas natural ha tenido cambios significativos en este inicio de año. Con la desregulación del mercado de GLP (Gas Licuado de Petróleo) y la actualización de los esquemas de asistencia, la Secretaría de Energía y la ANSES han redefinido los requisitos para acceder al beneficio que reemplaza al ex Programa Hogar. Ahora, el subsidio se deposita directamente en la cuenta del beneficiario, pero bajo condiciones de vulnerabilidad más estrictas.

Qué es el nuevo subsidio por garrafa y quiénes pueden solicitarlo

El beneficio consiste en un aporte económico mensual destinado a cubrir gran parte del costo de la garrafa de 10 kilos. Ya no se trata de un precio máximo fijado por el Estado en los puntos de venta, sino de una transferencia directa de fondos para que el usuario pueda adquirirla en el mercado liberado.

Los grupos que pueden solicitar este subsidio son:

Personas que viven en zonas sin servicio de gas natural o que no están conectadas a la red domiciliaria.

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo.

Jubilados y pensionados que perciban hasta el haber mínimo.

Personas que cobran la Prestación por Desempleo.

Trabajadores estacionales o de casas particulares.

Requisitos actualizados para cobrar el beneficio en 2026

Para calificar al subsidio en febrero de 2026, el solicitante debe cumplir con topes de ingresos específicos, los cuales se ajustan periódicamente según el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM):

Ingresos del grupo familiar: El ingreso mensual del hogar no debe superar los 2 SMVM. En caso de que en la vivienda resida una persona con certificado de discapacidad (CUD), el tope se extiende a 3 SMVM.

El ingreso mensual del hogar no debe superar los 2 SMVM. En caso de que en la vivienda resida una persona con certificado de discapacidad (CUD), el tope se extiende a 3 SMVM. Zonificación: Para los hogares ubicados en la Región Patagónica o en zonas de muy baja temperatura, los límites de ingresos son más flexibles, permitiendo hasta 2,8 SMVM (o 4,2 SMVM si hay un integrante con discapacidad).

Para los hogares ubicados en la Región Patagónica o en zonas de muy baja temperatura, los límites de ingresos son más flexibles, permitiendo hasta 2,8 SMVM (o 4,2 SMVM si hay un integrante con discapacidad). Titularidad: El solicitante debe tener sus datos personales y del grupo familiar actualizados en la base de datos de ANSES.

Montos y cantidad de garrafas según la época del año

El monto del subsidio no es fijo para todos los meses. El Estado determina la cantidad de garrafas subsidiadas en función de:

El mes del año (se otorgan más unidades en invierno que en verano).

La cantidad de integrantes del hogar.

La ubicación geográfica (las provincias del sur reciben una carga mayor por las condiciones climáticas).

En enero y febrero de 2026, el esquema básico contempla el pago de una garrafa por mes para hogares de hasta cinco integrantes en zonas templadas, mientras que en la Patagonia el beneficio puede cubrir hasta tres garrafas mensuales incluso en periodo estival.

Paso a paso: Cómo inscribirse al beneficio

Si ya cobrabas el Programa Hogar anteriormente, en la mayoría de los casos la transición es automática. Sin embargo, si dejaste de percibirlo o quieres solicitarlo por primera vez, debes seguir estos pasos:

Verificar datos en Mi ANSES: Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social para constatar que el domicilio y los vínculos familiares sean correctos.

Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social para constatar que el domicilio y los vínculos familiares sean correctos. Solicitud de tarifa social: Dentro del menú de Mi ANSES, seleccionar la opción “Programas y Beneficios” y luego “Tarifa Social”.

Dentro del menú de Mi ANSES, seleccionar la opción “Programas y Beneficios” y luego “Tarifa Social”. Encuesta técnica: El sistema solicitará información sobre la vivienda para confirmar la inexistencia de conexión a la red de gas natural.

El sistema solicitará información sobre la vivienda para confirmar la inexistencia de conexión a la red de gas natural. Confirmación: Una vez enviada la solicitud, el organismo tiene un plazo de entre 15 y 30 días para evaluar el caso y notificar la aprobación.

Cómo saber si tengo el subsidio aprobado

Para consultar el estado de tu trámite o conocer la fecha exacta de cobro, podes ingresar a la sección “Cuándo y dónde cobro” en el portal de ANSES. El pago se realiza a través de la misma cuenta bancaria o billetera virtual donde se perciben otras asignaciones o haberes previsionales.

Es fundamental mantener el domicilio actualizado, ya que si el sistema detecta que en tu zona se ha extendido la red de gas natural, el subsidio podría darse de baja automáticamente tras una auditoría de la Secretaría de Energía.