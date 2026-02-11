Streaming legal en Argentina: ¿Qué aplicaciones reemplazan a Magis TV y Xuper TV sin riesgos de seguridad?

Denisse Helman
Pluto TV se afianza como alternativa gratuita tras el cierre de Magis TV

La reciente ofensiva judicial en Argentina contra las plataformas de IPTV ilegales ha dejado un vacío en los dispositivos de miles de usuarios. Con el bloqueo definitivo de dominios vinculados a Magis TV y la eliminación de Xuper TV de las tiendas de aplicaciones por contener códigos maliciosos, los espectadores locales están migrando hacia alternativas que garanticen estabilidad y, sobre todo, protección de datos personales. Este cambio no solo responde a una cuestión legal, sino a la creciente ola de estafas bancarias vinculadas a la instalación de archivos APK de origen dudoso en celulares y Smart TV.

El auge del modelo FAST: televisión gratis y legal en tu televisor

La mayor sorpresa para el consumidor argentino en este 2026 es la consolidación de las plataformas FAST (Free Ad-supported Streaming TV). Estos servicios permiten acceder a contenido de alta definición sin pagar suscripción, financiándose mediante pautas publicitarias breves, similares a las de la televisión abierta.

Mercado Play: la apuesta fuerte de Mercado Libre

Consolidada como la opción más accesible, Mercado Play ofrece un catálogo robusto de películas y series directamente desde la app que ya tienen instalada millones de argentinos. No requiere una suscripción a Meli+ para acceder a gran parte de su biblioteca, que incluye títulos de estudios internacionales y una interfaz optimizada para conexiones de internet promedio.

Pluto TV y el regreso del zapping

Propiedad de Paramount, esta plataforma ofrece más de 100 canales en vivo. Su éxito radica en canales temáticos las 24 horas, como los dedicados exclusivamente a South Park, programas de cocina o cine de suspenso. Es ideal para quienes extrañan la experiencia de la televisión por cable tradicional sin el costo mensual.

Cine.ar Play: el refugio del contenido nacional

Para los amantes del cine argentino, la plataforma del INCAA sigue siendo imbatible. Ofrece un catálogo inmenso de películas y series locales de forma gratuita. Es la herramienta principal para quienes buscan ver cine nacional con excelente calidad de imagen y sonido, apoyando además la industria local.

Plataformas de pago: la batalla por el precio en febrero de 2026

El mercado de pago ha reconfigurado sus tarifas este año, introduciendo planes con anuncios para competir con los servicios gratuitos y combatir la piratería.

  • Prime Video: Se mantiene como la opción con mejor relación costo-beneficio para el bolsillo argentino, ofreciendo un precio competitivo y la posibilidad de sumar canales adicionales como Paramount+ o MGM dentro de la misma aplicación.
  • Disney+: Tras la absorción total de Star+, se convirtió en la casa exclusiva de los deportes en vivo a través de ESPN. Para muchos hogares, el acceso a la Liga Profesional y torneos internacionales justifica el costo de su suscripción.
  • Max: Es la referencia para quienes buscan estrenos de cine pocas semanas después de su paso por las salas, además de contar con el catálogo de prestigio de HBO.

Seguridad digital: por qué evitar las APK externas

La justicia argentina y especialistas en ciberseguridad han advertido que aplicaciones como Magis TV funcionaban como caballos de Troya. Al solicitar permisos para acceder a la red local, estas apps podían rastrear contraseñas de aplicaciones bancarias y billeteras virtuales vinculadas a la misma red Wi-Fi.

Optar por aplicaciones oficiales disponibles en Google Play Store o Apple App Store garantiza que el software ha sido escaneado en busca de virus. Además, estas plataformas ofrecen protocolos de cifrado que protegen la identidad del usuario y la privacidad de su navegación.

Cómo elegir la mejor opción según tu conexión

En Argentina, donde la velocidad de banda ancha puede variar significativamente entre regiones, elegir la app adecuada es clave:

  • Para conexiones de baja velocidad: Netflix y Mercado Play poseen los mejores algoritmos de compresión, permitiendo ver contenido en HD sin cortes.
  • Para calidad 4K: Apple TV+ y Disney+ lideran en tasa de bits, ideal para quienes cuentan con fibra óptica y televisores de gran pulgada.

La transición hacia un consumo legal de streaming en 2026 no es solo una tendencia, sino una necesidad para proteger la integridad de nuestros dispositivos en un entorno digital cada vez más complejo.

gallos1
