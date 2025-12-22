Starlink móvil: ¿Cómo funciona la conexión directa al celular y cuándo llegaría a la Argentina?

La expansión de la conectividad satelital está acelerando cambios profundos en la forma en que las personas se comunican, especialmente en regiones alejadas de los grandes centros urbanos. En América latina, donde extensas zonas rurales aún carecen de cobertura móvil estable, nuevas tecnologías prometen modificar ese escenario y ampliar el acceso a servicios básicos de comunicación.

Qué es Starlink Direct-to-Cell y por qué es diferente

El servicio Starlink Direct-to-Cell (D2C) permite que teléfonos móviles convencionales se conecten de manera directa a los satélites de SpaceX, sin necesidad de antenas externas ni hardware adicional. La clave está en el uso de bandas LTE existentes, que transforman a los satélites en verdaderas torres celulares en órbita baja.

Funciona con celulares 4G/LTE estándar.

No requiere aplicaciones especiales ni dispositivos dedicados.

Se activa a través del operador móvil asociado.

Está pensado para zonas sin cobertura terrestre.

En sus primeras etapas, la tecnología prioriza mensajes de texto (SMS), llamadas de voz básicas y comunicaciones de emergencia, con transmisión de datos limitada.

Cobertura en América latina y países donde ya funciona

A diciembre de 2025, el despliegue de Starlink móvil ya muestra avances concretos en la región gracias a acuerdos con operadoras locales.

Chile fue el primer país latinoamericano en lanzar el servicio comercialmente, a través de Entel, desde noviembre de 2025.

fue el primer país latinoamericano en lanzar el servicio comercialmente, a través de Entel, desde noviembre de 2025. Perú inició el servicio una semana después, con foco en áreas rurales y regiones amazónicas.

En ambos casos, la cobertura alcanza desiertos, zonas montañosas y áreas costeras donde no llegan las redes tradicionales.

Otros países se encuentran en distintas etapas:

Argentina : preparación del despliegue con un marco regulatorio favorable, aunque sin fecha oficial confirmada.

: preparación del despliegue con un marco regulatorio favorable, aunque sin fecha oficial confirmada. Brasil : demoras en pruebas técnicas.

: demoras en pruebas técnicas. México : evaluación de alianzas con operadores.

: evaluación de alianzas con operadores. Colombia y otros mercados: a la espera de aprobaciones regulatorias.

Limitaciones técnicas de la conexión satelital al celular

Si bien representa un avance significativo, Starlink móvil no busca reemplazar a las redes urbanas tradicionales. Sus prestaciones están pensadas para garantizar conectividad básica en zonas aisladas.

Velocidad de descarga estimada entre 2 y 20 Mbps .

. Latencia que oscila entre 100 y 600 ms .

. Rendimiento adecuado para SMS, voz y datos livianos .

. No está diseñado para streaming en alta definición.

El sistema se activa únicamente cuando el dispositivo queda fuera del alcance de las antenas terrestres, priorizando áreas rurales o de difícil acceso.

Cuándo estaría disponible Starlink móvil en la Argentina

Las proyecciones de la industria indican que Starlink D2C tendrá una expansión acelerada entre 2026 y 2027, impulsada por el lanzamiento de miles de nuevos satélites.

Para la Argentina, las estimaciones actuales señalan:

Disponibilidad comercial en el segundo cuatrimestre de 2026 .

. Expansión simultánea en Brasil y México.

Cobertura potencial de hasta el 80% de la superficie terrestre de América latina.

El impacto esperado incluye mejoras en educación a distancia, telemedicina, emergencias, conectividad para actividades agropecuarias y desarrollo de economías locales en regiones históricamente postergadas.

Cómo funciona la tecnología Direct-to-Cell

Los satélites D2C están equipados con módems eNodeB, similares a los que utilizan las torres de telefonía móvil. Además, incorporan antenas de matriz en fase y enlaces láser que permiten integrarse con las redes de los operadores asociados.

Operan en órbita baja para reducir interferencias.

Replican el funcionamiento de una red celular tradicional.

Se apoyan en lanzamientos masivos mediante Falcon 9 y Starship.

Para 2025, ya había más de 650 satélites D2C en órbita, con planes de expansión global.

Requisitos de hardware y software para usar Starlink móvil

La compatibilidad se basa en el soporte de bandas LTE estándar, utilizadas por la mayoría de los operadores de la región.

Celulares 4G/LTE de los últimos 5 a 7 años .

. Soporte para bandas como AWS (1700 MHz) .

. Firmware actualizado mediante actualizaciones OTA del operador.

Vista despejada del cielo para una mejor señal.

No se requieren antenas especiales ni configuraciones manuales. La activación depende de la SIM del operador asociado.

Modelos de celulares compatibles con Starlink Direct-to-Cell

Desde el punto de vista técnico, la mayoría de los teléfonos modernos son compatibles si cumplen con las bandas necesarias y reciben habilitación del operador.

iPhone : modelos desde el iPhone 12 en adelante.

: modelos desde el iPhone 12 en adelante. Samsung : Galaxy S21 al S25, series Z y gran parte de la línea A.

: Galaxy S21 al S25, series Z y gran parte de la línea A. Xiaomi y Redmi : desde la serie 11 en adelante.

: desde la serie 11 en adelante. Google Pixel : Pixel 6 y posteriores.

: Pixel 6 y posteriores. Motorola : línea Edge y modelos recientes.

: línea Edge y modelos recientes. OnePlus, Oppo, Vivo y Huawei: con soporte para bandas AWS.

Los dispositivos más antiguos, anteriores a 2018, pueden presentar limitaciones técnicas, como la falta de soporte para QAM 256 o MIMO 4×4, necesarios para una conexión eficiente.