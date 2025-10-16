Space Live: el canal que transmite en vivo la vista de la Tierra desde el espacio

La fascinación por el espacio y la posibilidad de observar la Tierra desde fuera de la atmósfera ya no son exclusivas de los astronautas. Un nuevo canal británico permite disfrutar de esa experiencia en tiempo real, las 24 horas del día, con imágenes de alta definición.

Imágenes reales desde la Estación Espacial Internacional

Space Live transmite en directo tres perspectivas distintas desde la Estación Espacial Internacional (EEI):

La zona de acoplamiento de la estación.

de la estación. Un plano horizontal que muestra amaneceres, tormentas y cambios de luz.

que muestra amaneceres, tormentas y cambios de luz. Una cámara dirigida hacia la superficie terrestre, con gran nivel de detalle.

La señal incorpora un rastreador digital que muestra la ubicación exacta de la EEI y un sistema de inteligencia artificial que brinda datos geográficos y meteorológicos al instante.

Tecnología 4K y una propuesta inmersiva

El canal fue lanzado en el Reino Unido por ITV, en alianza con la empresa Sen, que aporta cámaras 4K para lograr imágenes más nítidas y estables. Además, la señal incluye música ambiental constante, lo que refuerza su carácter contemplativo y relajante.

Un formato educativo y visual

A diferencia de otros canales, Space Live no tiene segmentos ni episodios. Ofrece una emisión continua, ideal para quienes buscan una experiencia educativa, visual o simplemente de compañía.

Su combinación de alta definición, datos en tiempo real y transmisión sin cortes la distingue de otras propuestas similares, como el canal de la NASA.

El planeta como ventana cotidiana

El recorrido orbital de la estación —de Europa a Asia y Oceanía en minutos— permite apreciar la dimensión y fragilidad del planeta. Aunque no reproduce la experiencia directa de los astronautas, ver la Tierra girar desde el espacio genera una conexión única y accesible desde cualquier hogar.