Sorpresa navideña en Dolores: seis trabajadores municipales ganaron el Quini 6

La suerte decidió hacerse presente en plena semana de Navidad y cambió para siempre la vida de un grupo de trabajadores municipales de la ciudad de Dolores, que resultaron ganadores de un premio millonario al apostar de manera conjunta.

La jugada ganadora se concretó en la reconocida agencia “El Trébol”, ubicada sobre calle Belgrano 711, donde el grupo decidió probar fortuna bajo la modalidad “Sale o Sale”. Lejos de apostar en soledad, seis compañeros de trabajo optaron por unirse y compartir la ilusión… una decisión que terminó dando sus frutos.

En el sorteo realizado el último domingo, el grupo logró cinco aciertos, lo que les permitió acceder a un pozo de 50 millones de pesos, que será repartido en partes iguales entre los integrantes.

El premio llega en un momento más que especial: la semana de Navidad, cuando cada hogar se prepara para celebrar y cerrar el año. Sin dudas, este inesperado golpe de suerte representa un enorme alivio económico y una alegría extra para cada una de las familias beneficiadas, que podrán vivir las fiestas con mayor tranquilidad y esperanza.

Una vez más, la suerte demostró que cuando se comparte, la alegría se multiplica.