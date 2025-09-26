Sorpresa en un campo: un extraño objeto metálico que habría caído del cielo genera conmoción

Sofía Martínez
Un insólito suceso sacudió esta tarde la tranquilidad de una zona rural en Puerto Tirol, en el norte de la provincia de Chaco. Un objeto metálico de grandes dimensiones habría caído del cielo y aterrizó en un campo privado, conocido como el ex Campo Rossi, desatando la movilización de fuerzas de seguridad y especialistas que ahora investigan su enigmático origen.

El incidente ocurrió alrededor de las 18:30 de este jueves, cuando el artefacto impactó en el terreno sin causar daños materiales ni heridos, según confirmaron fuentes policiales. El objeto, descrito como un cilindro fabricado en fibra de carbono, mide aproximadamente 1,70 metros de largo por 1,20 metros de diámetro. En uno de sus extremos presenta un orificio de unos 40 centímetros, mientras que en el otro se observan sistemas de válvulas y una inscripción con un número de serie, lo que sugiere una posible vinculación con tecnología avanzada.

Personal de la Sección Explosivos de la Policía del Chaco acudió de inmediato al lugar, donde constató que el cilindro no contenía materiales combustibles ni representaba un riesgo inmediato para la población. “A simple vista, no presenta elementos peligrosos, pero estamos actuando con la máxima precaución”, indicaron fuentes oficiales. Para mayor seguridad, se acordonó un perímetro de 30 metros alrededor del objeto, y bomberos voluntarios colaboraron en el resguardo inicial.

Aunque los detalles son escasos en esta etapa, las características del artefacto –su construcción ligera y componentes técnicos– han llevado a los investigadores a especular con una posible relación con la industria espacial o aeronáutica. “Podría tratarse de un componente de un cohete o satélite que se desprendió”, comentaron fuentes cercanas a la pesquisa, aunque enfatizaron que todo forma parte de hipótesis preliminares.

La Policía provincial mantiene custodia permanente del sitio mientras peritos forenses y expertos en aeronáutica trabajan en el análisis detallado. Se espera que en las próximas horas se revele más información sobre la procedencia del objeto, que ha generado un revuelo en la comunidad local y redes sociales, donde ya circulan especulaciones sobre un “OVNI industrial”.

Este no es el primer caso de este tipo en Argentina: en años anteriores, objetos similares han caído en distintas provincias, atribuidos a desechos espaciales o fallos en misiones satelitales. Las autoridades federales, como la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), podrían sumarse a la investigación si se confirma un origen extraterritorial.

