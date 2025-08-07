Seis planetas se alinean en el cielo argentino: el espectáculo empieza esta semana

Esta semana, Argentina será escenario de un fenómeno astronómico extraordinario: seis planetas se alinearán, visibles desde diversos puntos del país. Este evento, que capturará la atención de astrónomos y entusiastas, coincide con la esperada lluvia de meteoros Perseidas, añadiendo un atractivo extra al espectáculo celeste.

¿Cuándo y cómo ver la alineación de planetas en Argentina?

Fechas clave : entre el 10 y el 13 de agosto de 2025 , con mayor visibilidad la madrugada del 12 de agosto .

Horario : el fenómeno será visible una hora antes del amanecer , entre las 4:30 y las 6:30 de la mañana , siempre que el cielo esté despejado.

Dirección: mirá hacia el horizonte este, por donde comenzarán a aparecer los planetas alineados.

Qué planetas se verán a simple vista y cuáles con telescopio

Durante esta alineación, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno podrán ser observados a simple vista, mientras que Urano y Neptuno requerirán el uso de binoculares o un telescopio. Adicionalmente, una Luna casi llena hará su aparición cerca del conjunto planetario, brindando un brillo especial al fenómeno.

La visibilidad de los planetas puede verse afectada por edificios, montañas, nubes y contaminación lumínica. Por esta razón, se recomienda buscar campos abiertos o puntos elevados para obtener la mejor visualización posible.

¿Por qué ocurre la alineación de planetas y cada cuánto se repite?

En el ámbito de la astronomía, una “alineación de planetas” se produce cuando varios planetas parecen reunirse en una misma sección del cielo desde la perspectiva terrestre. Esto sucede debido a que todos orbitan en un plano similar, el plano de la eclíptica, donde sus trayectorias proyectadas crean una franja visible en el firmamento.

Tras la alineación de agosto de 2025, la siguiente gran ocasión será en octubre de 2028, cuando cinco planetas serán visibles antes del amanecer. Más adelante, en febrero de 2034, se anticipa otra alineación, aunque con visibilidad limitada para Venus y Mercurio.

La lluvia de meteoros Perseidas: cuándo se podrá ver

Sumado al atractivo de la alineación planetaria, la lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo durante las noches del 12 y 13 de agosto. Este evento, originado por el cometa 109P/Swift-Tuttle, puede ofrecer entre 50 y 100 meteoros por hora en condiciones óptimas, convirtiendo estos días en una oportunidad única para los amantes de la astronomía.