Seis planetas en fila: cómo ver la espectacular alineación que sorprende al cielo argentino

Este sábado 28 de febrero de 2026, Argentina se convierte en una platea privilegiada para uno de los fenómenos astronómicos más impactantes de la década. Un “desfile planetario” único permitirá observar a seis mundos del Sistema Solar posicionados en una misma franja del firmamento, un evento que no se repetirá con esta magnitud en los próximos años.

Desde la perspectiva terrestre, Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno parecerán formar una hilera sobre la línea de la eclíptica. Aunque en el espacio real se encuentran a millones de kilómetros de distancia, para el ojo humano se presentarán como un encuentro celestial imperdible justo después de la caída del sol.

Horarios y mejores lugares en Argentina para no perderse el desfile

La ventana de observación será breve pero intensa. El momento ideal para comenzar a mirar el cielo es aproxidamente a las 20:30 (hora local), una vez que el resplandor del atardecer comience a atenuarse. Los expertos del Planetario de Buenos Aires y otros observatorios nacionales coinciden en que la visibilidad será óptima durante una hora.

Para garantizar una buena experiencia, es fundamental buscar un horizonte oeste despejado, libre de edificios, árboles o contaminación lumínica excesiva. En ciudades como Buenos Aires, Córdoba o Mendoza, lo ideal es alejarse de los centros urbanos o subir a puntos elevados.

Patagonia: Ofrece cielos más limpios, aunque la baja altura de algunos planetas exige horizontes marinos o de estepa.

Ofrece cielos más limpios, aunque la baja altura de algunos planetas exige horizontes marinos o de estepa. Cuyo y NOA: La altitud y la baja humedad juegan a favor, permitiendo una nitidez superior.

La altitud y la baja humedad juegan a favor, permitiendo una nitidez superior. Región Pampeana: Es clave evitar las luces de las grandes ciudades para captar a los planetas más tenues.

Qué planetas se ven a simple vista y cuáles requieren ayuda

No todos los protagonistas de esta noche brillan con la misma intensidad. Mientras que Venus y Júpiter serán los “faros” del cielo, otros requerirán de un ojo entrenado o instrumentos ópticos básicos. Júpiter, el gigante gaseoso, dominará el sector este cerca de las estrellas Cástor y Pólux, mientras que Venus se destacará por su brillo inconfundible.

Planeta Visibilidad en Argentina Ubicación / Referencia Venus Muy Alta (A simple vista) Bajo sobre el horizonte Oeste. Júpiter Muy Alta (A simple vista) Dominando el sector Este. Saturno Media (A simple vista) Tono amarillento en la constelación de Piscis. Mercurio Baja (A simple vista) Muy cerca del Sol, desaparece rápido. Urano Nula a simple vista Requiere binoculares; cerca de las Pléyades. Neptuno Nula a simple vista Requiere telescopio; pegado a Saturno.

Consejos de expertos para una observación exitosa

Si tenés pensado salir a cazar planetas esta noche, recordá que la planificación es vital. El orden en el que aparecerán y se ocultarán es dinámico: Mercurio y Venus serán los primeros en “esconderse” tras el horizonte, por lo que debés estar listo apenas termine el crepúsculo.

Un dato extra para los fotógrafos y curiosos: la Luna estará iluminada en un 90% y se ubicará muy cerca de Júpiter. Esto facilitará enormemente la tarea de encontrar al planeta más grande, sirviendo como una guía natural en el firmamento nocturno.

Utilizar aplicaciones móviles como Stellarium o Sky Tonight puede marcar la diferencia. Estas herramientas utilizan el GPS de tu celular para mostrarte exactamente hacia dónde apuntar en tiempo real, identificando cada punto de luz para que no lo confundas con una estrella común.

Por qué este fenómeno no es una verdadera “línea recta”

Es común leer que los planetas se “alinean”, pero astronómicamente esto es una ilusión óptica de perspectiva. Los planetas orbitan alrededor del Sol en planos ligeramente diferentes. Lo que estamos viendo hoy es que todos coinciden en un mismo sector del cielo desde nuestro punto de vista en la Tierra, formando un arco suave y serpenteante.

Este evento del 28 de febrero de 2026 es el más importante de una serie de alineaciones menores previstas para este año (abril, junio y agosto). Sin embargo, la cantidad de astros visibles simultáneamente hoy lo convierte en el hito astronómico del verano argentino.