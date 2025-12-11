Seis heridos en Ezeiza por el desplome de un elevador para pasajeros con discapacidad

Seis personas resultaron heridas este miércoles en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza debido a un incidente con un elevador hidráulico de Intercargo, diseñado para el traslado de pasajeros con movilidad reducida. El aparato sufrió un desperfecto mecánico y cayó bruscamente al suelo, provocando politraumatismos en tres pasajeros y en dos empleados.

El incidente ocurrió durante la llegada de un vuelo de Aerolíneas Argentinas

El episodio tuvo lugar a las 14:55, cuando descendían los pasajeros del vuelo AR 1875 de Aerolíneas Argentinas, que había llegado desde Ushuaia. Un matrimonio y una mujer mayor de 70 años utilizaban el Ambulift contratado por la aerolínea cuando ocurrió la falla del sistema hidráulico, lo que originó el desplome de la plataforma.

Los heridos con lesiones leves fueron atendidos por el servicio médico del aeropuerto y luego derivados al Hospital de Ezeiza para controles de rutina. Además, un tercer trabajador de la firma de asistencia en tierra sufrió fracturas expuestas y también fue trasladado al mismo centro de salud. Según la Secretaría de Transporte, este operario recibió asistencia y contención junto a su familia.

No hubo riesgos para la operación aérea general

No se registraron daños en la aeronave ni riesgos para el resto de la operación en el aeropuerto, destacó la Secretaría de Transporte. En el lugar trabajaron Bomberos de la Policía Federal, personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y equipos del Cuartel del Aeropuerto de Ezeiza. La División de Investigación de Siniestros se hizo cargo de las pericias correspondientes.

Medidas tomadas tras el incidente

El elevador fue retirado de servicio para una revisión técnica exhaustiva y se activaron los protocolos internos de reporte y notificación. Desde Aerolíneas Argentinas informaron que presentarán un reclamo formal ante Intercargo, la empresa prestadora del servicio, para que se tomen las medidas pertinentes respecto a este incidente.