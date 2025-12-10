Se viene una noche de tormentas fuertes tras un día sofocante

La provincia de Buenos Aires atraviesa este miércoles una nueva jornada marcada por calor extremo, humedad muy elevada e inestabilidad persistente, condiciones que mantienen vigente una alerta meteorológica emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Según el organismo, se esperan tormentas aisladas y eventos puntuales de actividad eléctrica, con posibilidad de granizo, ráfagas de hasta 70 km/h y acumulados de lluvia entre 20 y 50 milímetros, pudiendo superarse en áreas reducidas del territorio bonaerense.

El comportamiento de las tormentas volverá a ser altamente sectorizado: mientras algunas zonas podrían registrar momentos de fuerte actividad convectiva, otras transitarán el día sin fenómenos significativos. Este patrón de calor e inestabilidad se extenderá también durante el jueves.

Ascenso térmico y mejora parcial el viernes

El viernes traerá una mejora temporaria, aunque asociada a un marcado ascenso térmico. En gran parte del territorio bonaerense se prevén temperaturas máximas que podrían alcanzar entre 34 °C y 35 °C, con sensación térmica aún más elevada. Esta combinación de calor e inestabilidad preparará el escenario para un fin de semana más activo en términos meteorológicos.

Fin de semana con tormentas fuertes y cambio brusco del tiempo

Durante el sábado y la madrugada del domingo, el avance de un frente frío incrementará significativamente la probabilidad de tormentas fuertes, acompañadas por lluvias, chaparrones y ráfagas intensas. En sectores aislados, no se descartan fenómenos severos.

La rotación del viento al sur provocará un cambio abrupto en las condiciones meteorológicas, con un descenso marcado en las temperaturas entre el domingo y el lunes.

Tras varios días agobiantes, el ingreso de aire más frío permitirá un comienzo de semana más fresco, estable y confortable para toda la provincia de Buenos Aires.