Se viene un nuevo finde largo: ¿Por qué es feriado el viernes 10?

Tras un mes de septiembre sin feriados, la provincia de Buenos Aires se prepara para recibir un nuevo descanso extendido. Este fin de semana largo se conformará gracias al traslado del feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que este año se celebrará el viernes 10 de octubre.

Esta conmemoración, que tradicionalmente se celebra el 12 de octubre, fue trasladada al viernes 10, conforme a la Resolución 139/2025, publicada en el Boletín Oficial. La medida busca optimizar los períodos de descanso y fomentar el turismo interno, especialmente en destinos bonaerenses como las playas del Atlántico, las sierras del centro provincial y los corredores rurales.

Cuadro informativo

Período de descanso Motivo del feriado Tipo Viernes 10 al domingo 12 de octubre Día del Respeto a la Diversidad Cultural Feriado nacional trasladable

Impacto en el ámbito laboral

El viernes 10 de octubre ha sido categorizado como feriado nacional, no como día no laborable. Esto implica que los trabajadores que presten servicios ese día deberán percibir remuneración doble, conforme a lo establecido por la Ley de Contrato de Trabajo.

Además, el Gobierno dispuso un nuevo criterio para el traslado de feriados que caen durante fines de semana. Esta modificación busca subsanar un vacío legal en la Ley 27.399, que no contemplaba qué hacer cuando las fechas coincidían con sábados o domingos.

La normativa no altera los feriados inamovibles, que seguirán celebrándose en su fecha original, pero sí otorga mayor flexibilidad para planificar los asuetos trasladables.

Próximos feriados en el calendario 2025

Octubre

Viernes 10: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

Noviembre

Viernes 21: Día no laborable puente

Lunes 24: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del jueves 20)

Diciembre

Lunes 8: Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

Jueves 25: Navidad (feriado inamovible)

Proyección turística

Con el inicio de la primavera y la mejora de las condiciones climáticas, el fin de semana largo del 10 al 12 de octubre se perfila como una oportunidad ideal para el turismo interno bonaerense.

Se espera una importante movilización hacia los principales polos turísticos de la provincia, en especial Mar del Plata, Partido de la Costa, Pinamar, Villa Gesell, Tandil, Sierra de la Ventana, Chascomús y San Pedro, entre otros.