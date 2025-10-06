Se viene un nuevo finde largo: ¿Por qué es feriado el viernes 10?

Francisco Díaz
feriado

Tras un mes de septiembre sin feriados, la provincia de Buenos Aires se prepara para recibir un nuevo descanso extendido. Este fin de semana largo se conformará gracias al traslado del feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que este año se celebrará el viernes 10 de octubre.

Esta conmemoración, que tradicionalmente se celebra el 12 de octubre, fue trasladada al viernes 10, conforme a la Resolución 139/2025, publicada en el Boletín Oficial. La medida busca optimizar los períodos de descanso y fomentar el turismo interno, especialmente en destinos bonaerenses como las playas del Atlántico, las sierras del centro provincial y los corredores rurales.

Lunes gris y fresco en el inicio de la semana corta: ¿Cómo sigue el tiempo?
Mirá también:

Lunes gris y fresco en el inicio de la semana corta: ¿Cómo sigue el tiempo?

Cuadro informativo

Período de descansoMotivo del feriadoTipo
Viernes 10 al domingo 12 de octubreDía del Respeto a la Diversidad CulturalFeriado nacional trasladable

Impacto en el ámbito laboral

El viernes 10 de octubre ha sido categorizado como feriado nacional, no como día no laborable. Esto implica que los trabajadores que presten servicios ese día deberán percibir remuneración doble, conforme a lo establecido por la Ley de Contrato de Trabajo.

Además, el Gobierno dispuso un nuevo criterio para el traslado de feriados que caen durante fines de semana. Esta modificación busca subsanar un vacío legal en la Ley 27.399, que no contemplaba qué hacer cuando las fechas coincidían con sábados o domingos.

La normativa no altera los feriados inamovibles, que seguirán celebrándose en su fecha original, pero sí otorga mayor flexibilidad para planificar los asuetos trasladables.

Próximos feriados en el calendario 2025

Octubre

  • Viernes 10: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

Noviembre

  • Viernes 21: Día no laborable puente
  • Lunes 24: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del jueves 20)

Diciembre

  • Lunes 8: Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
  • Jueves 25: Navidad (feriado inamovible)

Proyección turística

Con el inicio de la primavera y la mejora de las condiciones climáticas, el fin de semana largo del 10 al 12 de octubre se perfila como una oportunidad ideal para el turismo interno bonaerense.

Se espera una importante movilización hacia los principales polos turísticos de la provincia, en especial Mar del Plata, Partido de la Costa, Pinamar, Villa Gesell, Tandil, Sierra de la Ventana, Chascomús y San Pedro, entre otros.

Elecciones 2025: multas de hasta .000 por sacar o difundir fotos del proceso de votación
Mirá también:

Elecciones 2025: multas de hasta $77.000 por sacar o difundir fotos del proceso de votación
ETIQUETAS
Compartir este artículo
yarara
Alarma en General Lavalle: un hombre en terapia intensiva tras la mordedura de una yarará
General Lavalle
lluvia
Cesó el alerta naranja en la provincia, pero seguirán las lluvias dispersas
Provincia
Noticia 2025 20251005 114046 0000
Fuerte temporal en Provincia de Buenos Aires: destrozos, caída de granizo y alerta naranja en varias localidades
Provincia
fresco
Lunes gris y fresco en el inicio de la semana corta: ¿Cómo sigue el tiempo?
Provincia
PAMI moderniza su app y facilita trámites para jubilados y pensionados en todo el país
PAMI: El paso a paso de cómo pedir un traslado programado en ambulancia
Sociedad
Milei estableció un fin de semana largo de cuatro días en noviembre para impulsar el turismo
Feriado del 12 de octubre: el Gobierno revirtió el cambio y lo volvió a nombrar “Día de la Raza”
Nacionales
Elecciones 2025: bonaerenses se preparan para votar este domingo en toda la provincia
Elecciones 2025: multas de hasta $77.000 por sacar o difundir fotos del proceso de votación
Nacionales

Más leídas