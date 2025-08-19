banner ad

¿Se puede jugar al Quini 6 de forma online? Novedades en 2025

Ignacio Hernández
jugar quini 6 online

El Quini 6 es uno de los juegos de lotería más populares en Argentina, y muchos se preguntan si es posible jugar al Quini 6 online de forma segura y legal. A continuación, te explicamos las opciones disponibles, los requisitos y las plataformas oficiales para disfrutar de esta experiencia desde la comodidad de tu hogar o dispositivo móvil.

¿Es posible jugar al Quini 6 online de manera oficial?

En la mayoría de las provincias argentinas, el Quini 6 se juega tradicionalmente en agencias oficiales de lotería de forma presencial. Sin embargo, en Entre Ríos, la Lotería de Entre Ríos, a través del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS), ofrece una solución oficial para jugar al Quini 6 online. Esto se realiza mediante la aplicación Quini 6 Móvil, disponible para Android (en Play Store) y iOS (en App Store), o por SMS. Para usar estas opciones, debes registrarte en el sistema de apuestas online de IAFAS, generar un PIN de 4 dígitos y cargar crédito en una agencia autorizada.

Cómo jugar al Quini 6 online

  1. Registro: Debes inscribirte en el Registro de Clientes de Apuestas Online a través de una agencia autorizada de IAFAS. Necesitarás tu número de teléfono móvil y, opcionalmente, tu DNI.
  2. Descarga de la app: Instala la app Quini 6 Móvil desde tu tienda de aplicaciones y crea un PIN único.
  3. Carga de crédito: Visita una agencia oficial para depositar fondos en tu cuenta asignada.
  4. Apuestas: Usa la app o envía un SMS con la palabra “Quini” al número 3000, siguiendo las instrucciones interactivas.
  5. Consulta de resultados: Verifica tus premios escaneando el código de barras del ticket o a través de la plataforma web de soporte (https://movil.iafas.gov.ar).

Las apuestas se cierran los miércoles por la tarde y los sábados por la noche, con sorteos los miércoles y domingos. El horario de apuestas es de lunes a sábados de 7:00 a 20:45, salvo feriados.

Requisitos y consideraciones

  • Edad mínima: Debes tener al menos 18 años.
  • Conexión: La app requiere datos móviles o Wi-Fi; el SMS tiene un costo por mensaje.
  • Seguridad: Tu cuenta es personal e intransferible. Resguarda tu clave y PIN, y cambia tu contraseña si sospechas de un acceso no autorizado.
  • Premios: Los premios menores se acreditan automáticamente en tu cuenta si tus datos están completos; los mayores deben cobrarse en IAFAS.

Beneficios de jugar online

  • Comodidad: Apuesta desde cualquier lugar con tu celular.
  • Seguimiento: Consulta movimientos y saldos en tiempo real.
  • Seguridad: La app oficial de IAFAS usa cifrado SSL para proteger tus datos.

Precauciones importantes

Jugar compulsivamente puede ser perjudicial. IAFAS ofrece un formulario de autoexclusión en su sitio web y un enlace a Prevenjuego para promover el juego responsable. Además, las cuentas inactivas por 180 días serán deshabilitadas.

