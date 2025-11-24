Se mantienen las buenas condiciones del tiempo durante el último finde XXL

Francisco Díaz
Dia agradable soleado primaveral clima

El feriado XXL continúa dejando un importante movimiento turístico en la Provincia de Buenos Aires. Desde ayer por la tarde se registra un flujo sostenido de regreso desde la Costa Atlántica, principalmente a través de las rutas 2 y 11, donde miles de viajeros emprenden el retorno hacia sus hogares aprovechando las buenas condiciones del tiempo.

En paralelo, la situación meteorológica mantiene un patrón estable, cálido y en ascenso, con características típicas de la etapa final de la primavera bonaerense.

Lunes: estabilidad y primeras marcas elevadas

El inicio de la jornada se presenta con temperaturas templadas, cercanas a 15° en gran parte del conurbano provincial y áreas urbanas del interior.
Para la tarde, el dominio de aire seco y soleado impulsará un rápido ascenso térmico.

Resumen del lunes

VariableValores estimados
Temperatura mínima15°
Temperatura máximaEntre 25° y 27°
CieloMayormente soleado
VientoLeve del noreste
Estado generalTiempo estable, sin precipitaciones

Martes: calor más intenso

El martes se afianza el ingreso de una masa de aire más cálida, elevando aún más las marcas térmicas.
Las mínimas rondarán los 20°, mientras que las máximas oscilarán entre 28° y 30° en sectores del norte y centro provincial.

Resumen del martes

VariableValores estimados
Temperatura mínima20°
Temperatura máxima28° a 30°
HumedadEn aumento
Estado generalTiempo estable y caluroso

Miércoles y primera parte del jueves: ambiente típico de verano

El ascenso térmico continuará, con valores que podrían alcanzar o superar ligeramente los 30° en distintas zonas de la Provincia de Buenos Aires.
Se espera baja nubosidad, condiciones estables y vientos sostenidos del noreste que incrementarán la humedad.

Tendencia miércoles – jueves (mañana)

AspectoPanorama
TemperaturasMáximas cercanas a 30° o algo superiores
CieloDespejado a parcialmente nublado
VientoNoreste, aportando humedad
Sensación térmicaElevada

Cuándo vuelven las lluvias a la Provincia de Buenos Aires

La estabilidad dominará la mayor parte de la semana. Sin embargo, hacia la tarde/noche del jueves y durante el viernes, el modelo europeo ECMWF anticipa la llegada de una perturbación que podría generar:

  • Chaparrones aislados
  • Tormentas localizadas
  • Mayor nubosidad y breve descenso térmico

Las precipitaciones se concentrarían especialmente sobre el este bonaerense, sin descartar impactos en corredores turísticos y en zonas del tránsito de retorno tras el fin de semana largo.

Perspectiva para jueves (tarde) y viernes

JornadaProbabilidad de lluviasCaracterísticas
Jueves (tarde/noche)MediaInestabilidad con chaparrones aislados
ViernesMedia a altaTormentas locales y aumento de la nubosidad
SábadoA confirmarTendencia a mejora parcial
Más leídas