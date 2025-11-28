Se desplomó un ascensor desde el piso once: madre e hija resultaron heridas

Eric Olivera
Una niña de 12 años y su madre resultaron víctimas de la caída de un ascensor que se desplomó desde el piso once hasta la planta baja en un edificio ubicado en la avenida Belgrano al 2300, en la esquina con Pichincha, en el barrio porteño de San Cristóbal. El episodio ocurrió esta tarde.

Según informaron fuentes oficiales, trabajaron en el lugar los Bomberos de la Ciudad, el SAME y personal de la Comisaría Vecinal 3C, quienes constataron el accidente y coordinaron la asistencia junto a los otros servicios de emergencia.

Pasadas las 18, ambas fueron trasladadas al Hospital Ramos Mejía, donde permanecen en el shockroom sin riesgo de vida, pero con politraumatismos.

Los investigadores realizan las pericias pertinentes para determinar las causas del accidente, mientras que la comunidad local expresa su preocupación por la seguridad en edificios de la zona.

Desde la administración del edificio, se comunicaron con los vecinos para informar sobre el suceso y la atención brindada a las víctimas, asegurando que están colaborando con las autoridades.

