Se cumplen dos años de la masacre de Chascomús, cuando un hijo asesinó a su propia familia

Francisco Díaz

Este lunes se conmemoran dos años de una de las tragedias que conmocionaron a la región, cuando en 2023 el entonces efectivo de la Policía Bonaerense Francisco Waldemar Reddy asesinó a su padre, la pareja de éste y su medio hermano de 12 años en una estancia rural del partido de Chascomús.

El triple homicidio ocurrió el 29 de diciembre de 2023 en el establecimiento conocido como “Los Pinos”, ubicado junto a la Ruta 2. En ese lugar, Reddy, de apenas 20 años en ese momento, está acusado de haber disparado contra María Eugenia Suárez mientras cocinaba, seguido de una emboscada contra el niño, Ignacio Reddy, y finalmente contra su padre, Diego Reddy.

Un joven falleció tras ser arrollado por un tren en Chascomús
Mirá también:

Un joven falleció tras ser arrollado por un tren en Chascomús

La causa generó impacto no solo por la crudeza de los hechos, sino también porque el presunto autor prestaba servicio en la fuerza policial bonaerense y debía reincorporarse a sus funciones al día siguiente del crimen

Reddy fue detenido a fines de diciembre de 2023 y desde entonces se encuentra procesado judicialmente, negándose a declarar ante el fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción descentralizada de Chascomús.

La investigación de la causa y el proceso judicial siguen su curso. Según informes judiciales, el juicio oral contra Reddy fue programado para agosto de 2026, donde se determinará su responsabilidad penal en los hechos por los que se lo acusa.

Un vecino de 84 años fue hallado sin vida en su domicilio en Chascomús
Mirá también:

Un vecino de 84 años fue hallado sin vida en su domicilio en Chascomús
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Prescripcion Multas provincia de Buenos Aires
Cuándo prescriben las multas en Provincia de Buenos Aires: plazos y la clave para no pagar deudas vencidas antes de 2026
Provincia
Caballos rescatados
Emoción en la Provincia de Buenos Aires: 133 caballos migran en busca de un futuro mejor
Provincia
asueto enero 2026 estatales argentina
Asueto el 2 de enero de 2026: Quiénes podrán disfrutar de un finde extra largo
Provincia
Internaron a Milagro Sala en el Hospital San Roque de Gonnet
Provincia
calendario escolar bonaernese provincia
Confirman el Cronograma Escolar en la Provincia de Buenos Aires para 2026
Provincia
Asueto provincia Buenos Aires fechas
Asueto en Provincia de Buenos Aires: Cronograma definitivo para Año Nuevo y el viernes 2 de enero
Provincia
CALOR 29
El 2025 se despide a puro calor: ¿qué dice el pronóstico para los últimos días del año?
Provincia

Más leídas