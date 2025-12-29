Se cumplen dos años de la masacre de Chascomús, cuando un hijo asesinó a su propia familia

Este lunes se conmemoran dos años de una de las tragedias que conmocionaron a la región, cuando en 2023 el entonces efectivo de la Policía Bonaerense Francisco Waldemar Reddy asesinó a su padre, la pareja de éste y su medio hermano de 12 años en una estancia rural del partido de Chascomús.

El triple homicidio ocurrió el 29 de diciembre de 2023 en el establecimiento conocido como “Los Pinos”, ubicado junto a la Ruta 2. En ese lugar, Reddy, de apenas 20 años en ese momento, está acusado de haber disparado contra María Eugenia Suárez mientras cocinaba, seguido de una emboscada contra el niño, Ignacio Reddy, y finalmente contra su padre, Diego Reddy.

La causa generó impacto no solo por la crudeza de los hechos, sino también porque el presunto autor prestaba servicio en la fuerza policial bonaerense y debía reincorporarse a sus funciones al día siguiente del crimen

Reddy fue detenido a fines de diciembre de 2023 y desde entonces se encuentra procesado judicialmente, negándose a declarar ante el fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción descentralizada de Chascomús.

La investigación de la causa y el proceso judicial siguen su curso. Según informes judiciales, el juicio oral contra Reddy fue programado para agosto de 2026, donde se determinará su responsabilidad penal en los hechos por los que se lo acusa.