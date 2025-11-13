Santilli cruzó con dureza a Kicillof y le reclamó “coherencia”

En medio de un clima político cada vez más tenso entre la administración nacional y la provincia de Buenos Aires, el ministro del Interior, Diego Santilli, respondió con dureza al pedido de audiencia formal que realizó el gobierno de Axel Kicillof para reclamar los fondos coparticipables y la reactivación de obras públicas.

El flamante funcionario del gabinete de Javier Milei utilizó su cuenta de X (ex Twitter) para cuestionar al mandatario bonaerense y le reclamó “coherencia”:

“Kicillof, te pido coherencia. No adheriste al Pacto de Mayo, al RIGI ni a la Ley de Reiterancia. ¿Y te autopercibís excluido? Hay millones de bonaerenses en el medio. ¿O tenés que pedirle permiso a CFK?”, lanzó “El Colo” Santilli en tono irónico.

El ex vicejefe de Gobierno porteño aprovechó además para remarcar la ausencia de Kicillof en las reuniones que la Casa Rosada viene manteniendo con los gobernadores. “No escribas una cosa en Twitter y hagas otra en público”, expresó Santilli, en un mensaje que reflejó la creciente distancia política entre Nación y la Provincia.

Por su parte, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos “Carli” Bianco, fue quien formalizó el pedido de reunión con Santilli. En el documento, reclamó la deuda por fondos coparticipables y la reactivación de más de mil obras paralizadas, al señalar que “estos asuntos resultan centrales para el desarrollo y el bienestar de los bonaerenses”.

Bianco incluso hizo público el requerimiento en sus redes sociales, lo que generó una respuesta irónica del ministro nacional: “¡Dale Carli, gracias! Tomo nota”, escribió Santilli, en una réplica que dejó en claro el tono político del intercambio.

Mientras tanto, Kicillof continúa fuera del círculo de mandatarios que mantienen diálogo directo con Milei, y en la Casa Rosada admiten que la relación con el gobernador bonaerense atraviesa su punto más tenso desde el inicio de la gestión libertaria.