San Vicente impulsa nuevos barrios y ofrece 2.300 soluciones habitacionales para familias

El Municipio de San Vicente avanza en su misión de ampliar el acceso a la vivienda con el anuncio de nuevos desarrollos urbanísticos que elevarán a más de 2.300 soluciones habitacionales en la región. En un acto encabezado por el intendente Nicolás Mantegazza, se detalló la creación de dos barrios en Alejandro Korn, lo que refuerza la política habitacional del distrito.

¿Qué ofrecen los nuevos barrios Carola Lorenzini y Aviador Valdez?

Los nuevos barrios, Carola Lorenzini y Aviador Valdez, consisten en urbanizaciones protegidas que ofrecerán lotes de entre 400 y 430 metros cuadrados. Están equipados con servicios básicos como luz, garantizando una infraestructura adecuada similar a la del Barrio Papa Francisco.

El intendente Mantegazza destacó que más de 650 familias tendrán la oportunidad de acceder a sus propios terrenos en un contexto de creciente demanda habitacional, lo que representa un paso significativo hacia la planificación y el crecimiento ordenado de San Vicente.

¿Cuáles son las condiciones de acceso?

Para acceder a estos nuevos terrenos, los interesados deberán abonar un pago inicial y podrán financiar el resto del costo a través del programa de Suelo Urbano. Es importante señalar que uno de los requisitos es contar con domicilio actual en San Vicente. Las inscripciones están disponibles en la página oficial del Municipio: www.sanvicente.gob.ar/plantierras.

Un esfuerzo continuo por el acceso a la vivienda

Estos nuevos desarrollos se suman a un conjunto de iniciativas llevadas a cabo en San Vicente, que incluyen más de 700 lotes en el Barrio Papa Francisco y otros proyectos en los barrios Juan Pablo II, San José I y II, y Villa Coll, entre otros. Junto con las 500 casas en Empalme y 200 viviendas en Mirini, el Municipio reafirma su compromiso por proporcionar soluciones habitacionales a su comunidad.