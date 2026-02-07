Salario Mínimo en febrero 2026: ¿Cómo impacta el nuevo piso en jubilaciones y planes de ANSES?

El inicio de febrero de 2026 trae consigo una actualización clave para la economía de millones de argentinos. Tras la Resolución 9/2025 de la Secretaría de Trabajo, el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) alcanzó los $346.800, un incremento que funciona como el engranaje principal para determinar quiénes acceden a beneficios estatales y cuánto cobran ciertos sectores específicos de ANSES.

El nuevo valor del Salario Mínimo y su cronograma

A partir de este mes, el piso salarial para trabajadores mensualizados que cumplen jornada completa se fijó en $346.800, mientras que el valor de la hora para trabajadores jornalizados subió a $1.734. Esta actualización forma parte de un esquema de aumentos escalonados ya previstos que continuarán en los próximos meses:

Marzo 2026: $352.400

$352.400 Abril 2026: $357.800

$357.800 Mayo 2026: $363.000

Este sendero de aumentos busca no solo dar previsibilidad a las paritarias, sino también ajustar los techos de cristal que permiten a las familias seguir formando parte de los programas de asistencia social.

Jubilados y el “Plus” del 82% móvil: ¿Qué pasa en febrero?

Una de las dudas más frecuentes entre los adultos mayores es si este aumento del salario mínimo dispara el pago de un suplemento dinerario. La ley garantiza que aquellos jubilados con 30 años de aportes efectivos (sin moratoria) deben percibir al menos el 82% del SMVM.

Sin embargo, para febrero de 2026, ANSES no liquidará ningún plus por este concepto. Esto se debe a que el haber mínimo jubilatorio, tras el ajuste por IPC del 2,85%, se ubicó en $359.254,35. Como esta cifra es superior al 82% del nuevo salario mínimo (que representa aproximadamente $284.376), la cobertura previsional base ya supera el umbral legal, eliminando la necesidad de un complemento adicional este mes.

Montos confirmados para jubilaciones y pensiones con bono

A pesar de no haber plus por el 82% móvil, los beneficiarios verán reflejado el aumento por movilidad y la continuidad del bono extraordinario:

Jubilación Mínima: $359.254,35 + Bono de $70.000 = $429.254,35

$359.254,35 + Bono de $70.000 = PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $287.403,48 + Bono de $70.000 = $357.403,48

$287.403,48 + Bono de $70.000 = PNC por Invalidez y Vejez: $251.478,05 + Bono de $70.000 = $321.478,05

$251.478,05 + Bono de $70.000 = PNC Madres de 7 hijos: $359.254,35 + Bono de $70.000 = $429.254,35

Impacto en AUH, Progresar y Fondo de Desempleo

El salario mínimo actúa como la “llave” de acceso a diversos programas. Si los ingresos familiares superan ciertos múltiplos del SMVM, el beneficio puede suspenderse.

Becas Progresar: El límite de ingresos del grupo familiar se estiró hasta los $1.040.400 (equivalente a tres salarios mínimos). Este es un dato vital para los estudiantes que esperan la apertura de inscripciones para el ciclo lectivo 2026.

El límite de ingresos del grupo familiar se estiró hasta los (equivalente a tres salarios mínimos). Este es un dato vital para los estudiantes que esperan la apertura de inscripciones para el ciclo lectivo 2026. Asignación Universal por Hijo (AUH): El requisito de no registrar ingresos formales por encima del salario mínimo se actualiza automáticamente al nuevo valor de $346.800.

El requisito de no registrar ingresos formales por encima del salario mínimo se actualiza automáticamente al nuevo valor de $346.800. Fondo de Desempleo: Esta prestación está atada directamente al SMVM. El monto mínimo pasó a $173.400 (50% del salario mínimo) y el máximo alcanzó los $346.800 (100% del valor vigente).

Calendario de pagos y feriados de Carnaval

Es importante recordar que el cronograma de pagos de febrero se verá afectado por los feriados nacionales de Carnaval (lunes 16 y martes 17). ANSES ha redistribuido las fechas para asegurar que todos los beneficiarios cobren antes o inmediatamente después del fin de semana largo. Los documentos terminados en 0 comenzarán a percibir sus haberes el lunes 9 de febrero.