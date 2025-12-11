Salario Mínimo: El Gobierno aprueba nuevo aumento escalonado hasta agosto de 2026

El Ejecutivo nacional ha aprobado un nuevo esquema de aumentos para el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), en medio de la falta de consenso en la mesa del Consejo del Salario. Este incremento comenzará a implementarse en noviembre de 2025 y se extenderá hasta agosto de 2026.

Niveles del sueldo mínimo desde noviembre 2025

Según la disposición oficial (Resolución 9/2025, publicada en el Boletín Oficial), el sueldo mínimo para trabajadores mensualizados a jornada completa ascenderá a $328.400 desde noviembre, mientras que el valor por hora para jornalizados quedará fijado en $1.642.

Proyección del salario mínimo hasta agosto 2026

El incremento continuará con aumentos mensuales, alcanzando un SMVM de $376.600 en agosto de 2026. Asimismo, la escala de remuneración por hora llegará a $1.883 en ese mismo mes final.

Los valores mensuales establecidos son los siguientes:

Noviembre 2025: $328.400

Diciembre 2025: $334.800

Enero 2026: $341.000

Febrero 2026: $346.800

Marzo 2026: $352.400

Abril 2026: $357.800

Mayo 2026: $363.000

Junio 2026: $367.800

Julio 2026: $372.400

Agosto 2026: $376.600

Además, la normativa revisa el cálculo de la Prestación por Desempleo de ANSES, que pasará a definirse como el 75% del salario neto más alto que el trabajador haya cobrado en los últimos seis meses de empleo, con un mínimo equivalente al 50% del SMVM vigente y un tope del 100%.

Origen de la decisión del Gobierno y su alcance

La decisión del Ejecutivo fue adoptada de manera unilateral en respuesta a la reunión del Consejo del Salario, realizada el 26 de noviembre, en la que no se logró un consenso entre los representantes de empleadores y gremios.

Este nuevo esquema rige automáticamente para los trabajadores bajo la Ley de Contrato de Trabajo, el régimen agrario, la administración pública nacional y organismos estatales, así como para aquellos con jornadas reducidas o modalidades especiales, quienes percibirán el proporcional correspondiente.