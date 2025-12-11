Salario Mínimo: El Gobierno aprueba nuevo aumento escalonado hasta agosto de 2026

El Ejecutivo nacional ha aprobado un nuevo esquema de aumentos para el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), en medio de la falta de consenso en la mesa del Consejo del Salario. Este incremento comenzará a implementarse en noviembre de 2025 y se extenderá hasta agosto de 2026.
Niveles del sueldo mínimo desde noviembre 2025
Según la disposición oficial (Resolución 9/2025, publicada en el Boletín Oficial), el sueldo mínimo para trabajadores mensualizados a jornada completa ascenderá a $328.400 desde noviembre, mientras que el valor por hora para jornalizados quedará fijado en $1.642.
Cuándo pagan a las autoridades de mesa 2025: Cronograma oficial y nuevos montos confirmados
Proyección del salario mínimo hasta agosto 2026
El incremento continuará con aumentos mensuales, alcanzando un SMVM de $376.600 en agosto de 2026. Asimismo, la escala de remuneración por hora llegará a $1.883 en ese mismo mes final.
Los valores mensuales establecidos son los siguientes:
- Noviembre 2025: $328.400
- Diciembre 2025: $334.800
- Enero 2026: $341.000
- Febrero 2026: $346.800
- Marzo 2026: $352.400
- Abril 2026: $357.800
- Mayo 2026: $363.000
- Junio 2026: $367.800
- Julio 2026: $372.400
- Agosto 2026: $376.600
Además, la normativa revisa el cálculo de la Prestación por Desempleo de ANSES, que pasará a definirse como el 75% del salario neto más alto que el trabajador haya cobrado en los últimos seis meses de empleo, con un mínimo equivalente al 50% del SMVM vigente y un tope del 100%.
Origen de la decisión del Gobierno y su alcance
La decisión del Ejecutivo fue adoptada de manera unilateral en respuesta a la reunión del Consejo del Salario, realizada el 26 de noviembre, en la que no se logró un consenso entre los representantes de empleadores y gremios.
Este nuevo esquema rige automáticamente para los trabajadores bajo la Ley de Contrato de Trabajo, el régimen agrario, la administración pública nacional y organismos estatales, así como para aquellos con jornadas reducidas o modalidades especiales, quienes percibirán el proporcional correspondiente.