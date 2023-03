Atentado a Cristina Kirchner: Habló Sabag Montiel y dijo "que no se arrepiente de lo que hizo"

El autor del atentado a Cristina Kirchner, Fernando Sabag Montiel, habló con C5N desde el penal de Ezeiza donde está detenido y dijo que "no se arrepiente de lo que hizo." Luego indicó que "actuó solo y que el tiro no salió porque se puso nervioso".

Sabag Montiel buscó desvincular del hecho a su pareja, Brenda Uliarte, también detenida; a los integrantes de Revolución Federal y a cualquier vertiente opositora violenta.

Los detalles sobre los dichos de Sabag Montiel

“Entenderás que mi situación es muy comprometida”, dijo Sabag Montiel, y agregó: “Yo estuve buscando los medios de forma despavorida. Yo lo hice por motus propio. Están inventando una historia. Actué solo. Con respecto al atentado, sí. Y tengo las pruebas acá. Brenda Uliarte no tiene nada que ver”, señaló.

“Sí, estaba cargada, tiré el gatillo y el tiro no salió. Tenía cinco balas el arma. Después, me plantaron balas en mi casa. Pusieron droga diciendo que yo era un drogadicto. Están defenestrando, inflando una imagen que yo no soy”, agregó.

Sabag Montiel se refirió al fiscal Diego Luciani y dijo que "es obvio que Luciani tenía bronca. Es él el que tiene las causas, que tiene problemas con Cristina. Yo en vez de tirar el pestillo, imagínate los nervios de estar en un lugar. De tirar la corredera, tiré el pestillo para atrás y cuando tiré el gatillo, no salió el tiro. Porque entre tanto tumulto, tanta gente, estaba nervioso”.