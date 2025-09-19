Sábado crítico: Alerta Naranja por tormentas severas que afectarán toda la provincia

Francisco Díaz
Alerta naranja clima

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este viernes una alerta naranja que abarca toda la provincia de Buenos Aires para el sábado 20 de septiembre, ante la previsión de tormentas severas y abundantes precipitaciones.

Durante toda la jornada se esperan lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes, especialmente entre la tarde y la noche. Los acumulados previstos oscilan entre 20 y 60 milímetros, aunque podrían superarse de manera localizada sobre municipios de zona DC 12 y el norte de la zona DC 7.

La provincia de Buenos Aires implementa un Registro de Bases de Datos para organismos públicos ¿En qué consiste?
Mirá también:

La provincia de Buenos Aires implementa un Registro de Bases de Datos para organismos públicos ¿En qué consiste?

Además, se prevén ráfagas intensas de viento y no se descarta la caída aislada de granizo pequeño. Hacia la noche, los fenómenos tenderán a disminuir en intensidad, aunque continuarán las lluvias y alguna tormenta aislada.

alerta

Recomendaciones para la población

  • Evitar actividades al aire libre durante las tormentas.
  • Asegurar objetos sueltos (macetas, muebles de jardín, carteles) que puedan volarse.
  • No circular por calles anegadas y mantenerse informado por medios oficiales.
  • Desenchufar artefactos eléctricos para prevenir daños por descargas.
  • Si debe conducir, reducir la velocidad y aumentar la distancia con otros vehículos.

Teléfonos de urgencia

  • Bomberos Voluntarios: 100
  • Policía de la Provincia de Buenos Aires: 911
  • Defensa Civil de la Provincia: 103
  • Emergencias médicas (SAME/ambulancias): 107

El SMN recomienda seguir las actualizaciones en su sitio web y redes oficiales para conocer posibles cambios en la evolución del fenómeno.

ARCA otorga alivio impositivo a productores bonaerenses afectados por inundaciones
Mirá también:

ARCA otorga alivio impositivo a productores bonaerenses afectados por inundaciones
ETIQUETAS
Compartir este artículo
cuanto-da-un-plazo-fijo-por-mes
Tasas de interés en bancos y billeteras virtuales: Dónde rinden mejor tus pesos en septiembre
Sociedad
Byd precios argentina
BYD desembarca oficialmente en Argentina: modelos, precios, tecnología y reservas
Sociedad
Bancos y billeteras virtuales informan a ARCA sobre transferencias que superan nuevos límites
Bancos y billeteras virtuales informan a ARCA sobre transferencias que superan nuevos límites
Sociedad
Empleados comercio salario
Confirmaron los salarios de octubre para empleados de comercio y un nuevo bono mensual
Sociedad
celular aula
La Cámara de Diputados Bonaerense aprobó la ley que regula el uso de celulares en las aulas
Provincia
Trágico accidente en Ruta 2: ciclista murió atropellado por un auto cerca de Maipú
Maipú
Renovaron la web de la VTV en Buenos Aires para agilizar trámites y combatir estafas
Renovaron la web de la VTV en Provincia de Buenos Aires para agilizar trámites y combatir estafas
Provincia

Más leídas