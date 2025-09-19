Sábado crítico: Alerta Naranja por tormentas severas que afectarán toda la provincia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este viernes una alerta naranja que abarca toda la provincia de Buenos Aires para el sábado 20 de septiembre, ante la previsión de tormentas severas y abundantes precipitaciones.

Durante toda la jornada se esperan lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes, especialmente entre la tarde y la noche. Los acumulados previstos oscilan entre 20 y 60 milímetros, aunque podrían superarse de manera localizada sobre municipios de zona DC 12 y el norte de la zona DC 7.

Además, se prevén ráfagas intensas de viento y no se descarta la caída aislada de granizo pequeño. Hacia la noche, los fenómenos tenderán a disminuir en intensidad, aunque continuarán las lluvias y alguna tormenta aislada.

Recomendaciones para la población

Evitar actividades al aire libre durante las tormentas.

Asegurar objetos sueltos (macetas, muebles de jardín, carteles) que puedan volarse.

No circular por calles anegadas y mantenerse informado por medios oficiales.

Desenchufar artefactos eléctricos para prevenir daños por descargas.

Si debe conducir, reducir la velocidad y aumentar la distancia con otros vehículos.

Teléfonos de urgencia

Bomberos Voluntarios: 100

100 Policía de la Provincia de Buenos Aires: 911

911 Defensa Civil de la Provincia: 103

103 Emergencias médicas (SAME/ambulancias): 107

El SMN recomienda seguir las actualizaciones en su sitio web y redes oficiales para conocer posibles cambios en la evolución del fenómeno.