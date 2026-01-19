Rutas bonaerenses 2026: las 8 medidas de Vialidad para evitar multas de hasta $2.000.000 y viajar seguro

La temporada de verano 2026 ya está en marcha y la provincia de Buenos Aires ha desplegado un operativo de control sin precedentes en los principales corredores hacia la Costa Atlántica y las sierras. Con el valor de la Unidad Fija (UF) actualizado a $1.807 desde el 1 de enero, las multas por infracciones graves han escalado considerablemente, alcanzando cifras que pueden arruinar cualquier presupuesto vacacional.

Para garantizar un viaje sin contratiempos, el Ministerio de Transporte bonaerense y Vialidad han unificado criterios en ocho medidas preventivas y exigencias legales que todo conductor debe cumplir antes de subir a la Autovía 2 o las rutas 11, 56, 63 y 74.

Documentación obligatoria física y digital

Para circular por territorio bonaerense, es indispensable contar con la documentación que acredite tanto la identidad del conductor como la legalidad del vehículo. Si bien se acepta la versión digital de algunos documentos a través de la app Mi Argentina, las autoridades recomiendan llevar siempre el formato físico debido a posibles problemas de conectividad o falta de batería en los controles.

DNI vigente.

Licencia de Conducir habilitante y no vencida.

habilitante y no vencida. Cédula Verde o Cédula Azul (si no sos el titular).

(si no sos el titular). Comprobante de seguro vigente (puede ser digital).

VTV al día: la infracción más costosa

La Verificación Técnica Vehicular es el foco principal de los operativos este verano. Circular con la VTV vencida o sin haber realizado el trámite se sanciona con multas que oscilan entre los $542.100 y los $1.807.000. Además de la multa, los agentes pueden retener la licencia de conducir de forma inmediata.

Alcohol Cero al volante

En la provincia de Buenos Aires rige la Ley de Alcohol Cero. No hay margen de tolerancia: cualquier graduación mayor a 0 mg/l de alcohol en sangre detectada en un control implica la retención del vehículo y multas que pueden superar los $2.000.000 en casos de reincidencia o negativa a realizar el test.

Luces bajas encendidas las 24 horas

Es una de las faltas más comunes y fáciles de evitar. En rutas bonaerenses, las luces bajas deben estar encendidas de forma obligatoria durante todo el día, incluso con sol pleno. Las luces de posición o las luces diurnas (DRL) no reemplazan esta exigencia en la mayoría de los controles de Vialidad.

Elementos de seguridad en el habitáculo

Vialidad exige que el vehículo esté equipado con elementos de emergencia específicos. No basta con tenerlos; deben estar operativos y accesibles:

Matafuego: Con carga vigente, manómetro a la vista y sujeto dentro del habitáculo (debajo del asiento del acompañante, nunca suelto).

Con carga vigente, manómetro a la vista y sujeto dentro del habitáculo (debajo del asiento del acompañante, nunca suelto). Balizas portátiles: Un juego de dos triángulos reflectantes.

Un juego de dos triángulos reflectantes. Chaleco reflectivo: Aunque no es estrictamente obligatorio para la multa técnica, se exige su uso si el conductor debe descender del auto en la banquina.

Sistema de Retención Infantil (SRI) y mascotas

Los menores de 10 años deben viajar obligatoriamente en el asiento trasero utilizando la sillita (SRI) correspondiente a su peso y altura. Respecto a las mascotas, la normativa prohíbe que viajen sueltas o en el asiento delantero; deben ir en el asiento trasero sujetas con un arnés especial enganchado al cinturón de seguridad.

Prohibición de circular por la banquina

Ante los embotellamientos típicos de los recambios de quincena, muchos conductores optan por utilizar la banquina. Esta maniobra es considerada una falta grave. El Operativo Sol a Sol 2026 cuenta con drones y cámaras de vigilancia para detectar “banquineros”, cuyas multas alcanzan los $1.807.000.

Restricción de tránsito pesado

Vialidad implementa restricciones de circulación para camiones y vehículos de gran porte durante los fines de semana y días de recambio turístico (viernes, sábados y domingos). Conocer este cronograma permite a los automovilistas planificar viajes más fluidos y reducir el riesgo de accidentes por adelantamientos riesgosos.

Tabla de valores de multas en PBA (Enero – Febrero 2026)

Infracción Monto Mínimo Monto Máximo Exceso de velocidad $271.050 $1.807.000 Alcoholemia positiva $361.400 $1.807.000 Circular sin VTV $542.100 $1.807.000 Pasar semáforo en rojo $180.700 $903.500 Uso de celular al volante $180.700 $361.400 Circular por banquina $361.400 $1.807.000

Para evitar sorpresas, recordá revisar la presión de los neumáticos y el estado de los frenos antes de salir.