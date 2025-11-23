Ruta 2: un auto chocó a un carpincho que apareció de golpe en la calzada

Eric Olivera
Diseño sin título 20251123 163130 0000

Un Peugeot 308 chocó a alta velocidad contra un carpincho en la localidad de Vivoratá, situada a unos 40 kilómetros de Mar del Plata.

El siniestro tuvo lugar en el kilómetro 375 de la Ruta 2, antes del amanecer. A raíz del impacto, la parte delantera del vehículo sufrió daños considerables, mientras que los pasajeros solo experimentaron contusiones leves. El carpincho, que era de gran porte, murió en el acto.

Comportamiento de los Carpinchos en la Ruta

Las autoridades confirmaron que la presencia de carpinchos en las cercanías de la ruta es algo habitual, dado que esta área es parte de su hábitat natural. Sin embargo, se advierte que el intento de cruzar el asfalto puede resultar en accidentes, especialmente cuando los automovilistas circulan a alta velocidad.

Riesgos asociados a la fauna silvestre en caminos

Un carpincho adulto puede pesar entre 40 y 70 kilos, lo que representa un peligro significativo para los conductores. La Ruta 2, que conecta con la costa atlántica, tiene un tránsito constante y es crucial tomar precauciones al circular en áreas donde se reporta la presencia de estos animales.

