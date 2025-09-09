Robaron en una estación de servicio y se llevaron $20 millones en 90 segundos

La ciudad de Mar del Plata fue escenario de un violento golpe comando en una estación de servicio, donde una banda de delincuentes sustrajo alrededor de $20 millones en tan solo 90 segundos. El hecho, ocurrido en la madrugada y fue captado por las cámaras de seguridad del lugar.

Detalles del asalto en la estación de servicio

El robo se produjo en la intersección de las calles Juan B. Justo y Peralta Ramos. Según testimonios, los delincuentes, equipados con pasamontañas y armas de fuego, redujeron al personal de la estación Puma y utilizaron un ariete para romper la puerta de acceso a la oficina del encargado. La periodista Virginia Sosa informó que “mientras uno amenazaba con un arma, otros sustraían el dinero”.

Durante la fuga, los delincuentes efectuaron al menos dos detonaciones, pero afortunadamente, no se reportaron heridos. El grupo huyó en un Volkswagen Gol Trend blanco y en el lugar se presentaron efectivos policiales para realizar las correspondientes tareas de investigación y peritajes. La causa quedó a cargo del fiscal Fernando Berlingeri, quien analiza si se trató de un robo al voleo o si los ladrones tenían conocimiento previo de la recaudación.