River vs Palmeiras: horario, dónde verlo gratis y online en Argentina

El esperado duelo entre River Plate y Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 se jugará el miércoles 17 de septiembre a las 21:30 horas en el Estadio Mâs Monumental, Buenos Aires. Si estás en Argentina, te contamos el horario, los canales de TV, y cómo ver el partido gratis y online. ¡Prepárate para un choque épico entre dos gigantes de Sudamérica!

Cuándo y dónde se juega

El partido de ida entre River Plate y Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 será el miércoles 17 de septiembre de 2025 a las 21:30 horas en el Estadio Mâs Monumental, Buenos Aires. Este encuentro es clave para definir al semifinalista del torneo más prestigioso de Sudamérica.

Cómo ver River vs Palmeiras en vivo y gratis en Argentina

En Argentina, el partido estará disponible en:

Televisión abierta : Telefe transmitirá el encuentro gratis para todo el país. También puedes verlo en la web oficial de Telefe desde computadoras, tablets o celulares sin costo adicional.

: transmitirá el encuentro para todo el país. También puedes verlo en la desde computadoras, tablets o celulares sin costo adicional. Cable y satélite: Fox Sports emitirá el partido en vivo para sus abonados. Consulta el canal exacto según tu proveedor de TV paga.

Opciones para ver River vs Palmeiras online y en streaming

Además de la señal gratuita de Telefe, puedes seguir el partido online a través de:

Web oficial de Telefe : Transmisión en vivo sin costo, ideal para ver desde cualquier dispositivo.

: Transmisión en vivo sin costo, ideal para ver desde cualquier dispositivo. Disney+ y ESPN : Streaming en alta calidad para suscriptores.

: Streaming en alta calidad para suscriptores. Plataformas de TV paga: Servicios como Flow, Telecentro Play y DirecTV Go ofrecen el partido para quienes tengan el paquete correspondiente.

Consejo: Asegúrate de tener una conexión estable y accede a la plataforma con antelación para evitar problemas técnicos.

Horarios de River vs Palmeiras en otros países

Si estás fuera de Argentina, estos son los horarios del partido:

Brasil, Uruguay, Chile : 21:30 horas

: 21:30 horas Colombia, Ecuador, Perú : 19:30 horas

: 19:30 horas México: 18:30 horas

Antecedentes y contexto del partido

River Plate llega tras eliminar a Libertad en octavos de final, mostrando un gran nivel en el Monumental. Por su parte, Palmeiras superó su llave con autoridad y es uno de los favoritos para ganar la Copa Libertadores 2025. Este duelo promete ser uno de los más emocionantes de los cuartos de final.

Recomendaciones para no perderte River vs Palmeiras

Verifica la conexión: Ingresa a la web de Telefe o tu plataforma de streaming 10-15 minutos antes del partido. Confirma el canal: Si usas TV paga, revisa la grilla de Fox Sports en tu proveedor. Usa dispositivos compatibles: Asegúrate de que tu celular, tablet o computadora sea compatible con la plataforma elegida.

Un partido imperdible en la Copa Libertadores 2025

El duelo entre River Plate y Palmeiras es una cita clave en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. Con opciones gratuitas como la web de Telefe y plataformas de streaming como Disney+, los hinchas en Argentina tienen todo para disfrutar de este clásico sudamericano. ¡No te lo pierdas!