¿A Qué Hora Juega River vs. Libertad y Dónde Ver el Partido en Vivo?

Este jueves 21 de agosto de 2025, el Estadio Monumental de Núñez será el epicentro del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, donde River Plate enfrentará a Libertad de Paraguay. Tras el empate 0-0 en la ida disputada en Asunción, ambos equipos llegan con la necesidad de definir la serie en un duelo que promete alta intensidad. A las 20:16 horas de Argentina, con el inicio a menos de una hora, te brindamos toda la información clave: horario, plataformas de transmisión y cómo seguir el encuentro en vivo, con indicaciones para consultar precios actualizados.

¿A Qué Hora Juega River vs. Libertad Hoy?

El partido está programado para las 21:30 horas (hora de Argentina). Con el pitazo inicial a solo 74 minutos de distancia, asegurate de tener todo listo para no perderte este choque decisivo en el Monumental.

¿Dónde Ver River vs. Libertad en Vivo?

El encuentro estará disponible a través de múltiples plataformas de televisión y streaming. Dado que los precios en Argentina varían rápidamente por inflación, tipo de cambio y gravámenes (IVA 21%, percepción de Ganancias 30%, y otros que pueden sumar hasta un 60% adicional), te recomendamos verificar los costos exactos en los sitios oficiales de cada servicio. Aquí están las opciones:

Televisión :

: Telefé : Transmisión gratuita si contás con cable básico o antena. No requiere suscripción adicional.

: Transmisión gratuita si contás con cable básico o antena. No requiere suscripción adicional. Fox Sports : Disponible a través de operadores de cable como Telecentro, DirecTV o Flow. Consultá el costo actualizado con tu proveedor (ingresá a telecentro.com.ar, directv.com.ar o flow.com.ar).

: Disponible a través de operadores de cable como Telecentro, DirecTV o Flow. Consultá el costo actualizado con tu proveedor (ingresá a telecentro.com.ar, directv.com.ar o flow.com.ar). Streaming :

: Disney+ Premium : Incluye ESPN para la Libertadores. Visitá disneyplus.com para el precio actual, que suele ajustarse mensualmente.

: Incluye ESPN para la Libertadores. Visitá disneyplus.com para el precio actual, que suele ajustarse mensualmente. Amazon Prime Video : Puede incluir eventos deportivos. Revisá amazon.com.ar/prime para el costo vigente.

: Puede incluir eventos deportivos. Revisá amazon.com.ar/prime para el costo vigente. Paramount+ : Opción económica para deportes. Consultá paramountplus.com para el precio actualizado.

: Opción económica para deportes. Consultá paramountplus.com para el precio actualizado. Flow (Cablevisión) : Paquete combinado con Disney+ y Fox Sports. Verificá en flow.com.ar.

: Paquete combinado con Disney+ y Fox Sports. Verificá en flow.com.ar. DirecTV GO : Transmite la Libertadores. Consultá directvgo.com.ar.

: Transmite la Libertadores. Consultá directvgo.com.ar. Telecentro Play : Incluye Fox Sports. Revisá telecentro.com.ar.

: Incluye Fox Sports. Revisá telecentro.com.ar. YouTube : Pases únicos posibles para eventos deportivos. Buscá en youtube.com.

: Pases únicos posibles para eventos deportivos. Buscá en youtube.com. Minuto a Minuto: Seguí las jugadas en tiempo real en olé.com.ar, lanacion.com.ar o tycsports.com, sin costo adicional.

Contexto del Partido

El empate 0-0 en Asunción dejó la serie en un equilibrio frágil. River, que lideró el Grupo B con 12 puntos, mostró dominio en el segundo tiempo de la ida pero no pudo romper la defensa paraguaya, donde Franco Armani fue figura. Libertad, segundo en el Grupo D con 9 unidades, llega con una estrategia defensiva sólida y la esperanza de dar el golpe en Buenos Aires. El arbitraje estará a cargo de Andrés Matonte (Uruguay), con apoyo de VAR, asegurando un control estricto.

Probables Formaciones

River Plate : Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli o Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Matías Galarza; Juan Fernando Quintero o Ignacio Fernández, Sebastián Driussi, Facundo Colidio. (Bajas confirmadas: Germán Pezzella y Fabricio Bustos por lesiones).

: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli o Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Matías Galarza; Juan Fernando Quintero o Ignacio Fernández, Sebastián Driussi, Facundo Colidio. (Bajas confirmadas: Germán Pezzella y Fabricio Bustos por lesiones). Libertad: Martín Silva; Iván Ramírez, Robert Rojas, Diego Viera, Néstor Giménez; Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria, Hugo Fernández, Iván Franco; Lorenzo Melgarejo, Gustavo Aguilar.

Claves del Encuentro

Localía : El Monumental, con su histórica atmósfera, podría inclinar la balanza a favor de River.

: El Monumental, con su histórica atmósfera, podría inclinar la balanza a favor de River. Efectividad : Ambos equipos necesitarán aprovechar sus oportunidades tras el 0-0 inicial.

: Ambos equipos necesitarán aprovechar sus oportunidades tras el 0-0 inicial. Experiencia: River cuenta con cuatro títulos de Libertadores, mientras Libertad busca igualar su mejor campaña (semifinales 2006).

¿Cómo Llegan los Equipos?

River llega tras vencer 4-2 a Godoy Cruz en el Torneo Clausura, mostrando un ataque potente pero con vulnerabilidades defensivas. Libertad igualó 0-0 ante Olimpia en su liga local, priorizando el descanso de titulares para este duelo. La definición está a punto de desatarse.

No Te Pierdas la Definición

Con el inicio a las 21:30 horas, elegí tu plataforma según tu preferencia y presupuesto: desde la opción gratuita de Telefé hasta los servicios premium como Disney+ o DirecTV GO. Verificá los precios en los sitios mencionados para evitar sorpresas, y seguí las actualizaciones en tiempo real en medios digitales. ¡Preparate para una noche de fútbol sudamericano que definirá el futuro de ambos equipos en la Copa Libertadores 2025!