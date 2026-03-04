Ricky Martin desata la locura en Córdoba: precios oficiales y fechas para su show en el Kempes

El ícono indiscutido del pop latino confirmó lo que miles de fanáticos esperaban con ansias. Ricky Martin se presentará en Córdoba el próximo domingo 12 de abril de 2026, sumando una parada fundamental a su exitosa gira internacional “Ricky Martin Live 2026”.

Tras agotar localidades en diversas ciudades del mundo, el cantante puertorriqueño eligió el Estadio Mario Alberto Kempes para reencontrarse con el numeroso público de la provincia mediterránea. Esta fecha se acopla a los esperados conciertos que ya había anunciado previamente en Buenos Aires y Rosario.

La noticia generó una verdadera revolución en las redes sociales durante las últimas horas. Los seguidores cordobeses llevaban tres años esperando el regreso del artista, quien promete entregar un espectáculo de nivel internacional con un imponente despliegue coreográfico y audiovisual.

El cronograma oficial para asegurar tus lugares de inmediato

La productora a cargo del evento anunció formalmente cómo será el proceso de comercialización de los pases. La preventa exclusiva para clientes de Banco Santander comenzará este jueves 5 de marzo a las 16:00 horas, habilitando el primer cupo de lugares.

Durante esta primera ventana de compra, los usuarios podrán abonar en hasta seis cuotas sin interés utilizando tarjetas de crédito y débito de dicha entidad bancaria, un beneficio clave para amortiguar el costo financiero de las entradas en el actual contexto.

Una vez que se agote el stock destinado a esta instancia inicial, se habilitará automáticamente la venta general para todos los medios de pago. Es de suma importancia destacar que los tickets se podrán adquirir de forma exclusiva y oficial únicamente a través del portal Universo Tickets.

Preventa Santander: Jueves 5 de marzo a las 16:00 horas.

Jueves 5 de marzo a las 16:00 horas. Venta General: Inmediatamente después de agotar el cupo de preventa oficial.

Inmediatamente después de agotar el cupo de preventa oficial. Financiación: Hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Santander durante todas las etapas.

Hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Santander durante todas las etapas. Plataforma habilitada: Sitio web de Universo Tickets (www.universotickets.com).

Sitio web de Universo Tickets (www.universotickets.com). Límite de compra: Se permite un máximo estricto de 4 entradas por usuario para evitar reventas masivas.

Valores confirmados según las diferentes ubicaciones en el recinto

Con la confirmación del show, también se liberó el listado completo de los valores para cada sector del estadio mundialista. Los precios arrancan desde los $99.000 para el sector de campo de pie y escalan dependiendo de la cercanía y comodidad respecto al inmenso escenario que se montará en el Kempes.

A estos valores oficiales se les debe sumar obligatoriamente el recargo por costo de servicio de la ticketera, un detalle fundamental a tener en cuenta al momento de calcular el presupuesto final de la salida.

A continuación, detallamos el esquema completo de tarifas para que puedas planificar tu compra con total anticipación:

Ubicación en el estadio Precio base (no incluye cargo de servicio) VIP Platino $250.000 VIP Oro $220.000 VIP $180.000 Plateas preferenciales $150.000 Plateas $120.000 Campo de pie $99.000

El fuerte vínculo del ícono boricua con sus seguidores argentinos

La elección de sumar múltiples provincias en esta nueva visita sudamericana no es ninguna casualidad. Ricky Martin mantiene una relación histórica y sumamente pasional con el público argentino, un idilio que comenzó en sus primeros años de carrera y que se fortaleció notablemente con el paso de las décadas.

A diferencia de otros artistas internacionales que limitan sus presentaciones a la capital del país, el intérprete de “Tal vez” siempre buscó recorrer activamente el interior, entendiendo la masividad y el fervor incondicional que despierta su música más allá de la ciudad de Buenos Aires.

En esta ocasión puntual, su desembarco en territorio nacional se ha convertido en un fenómeno de ventas rotundo en tiempo récord. Su presentación en el Campo Argentino de Polo prevista para el 18 de abril ya se encuentra completamente agotada, lo que impulsó a la producción a confirmar nuevas fechas en Córdoba y Rosario para satisfacer la enorme demanda de lugares.

Un espectáculo inmersivo con un repertorio que atraviesa todas las generaciones

El nuevo tour del artista puertorriqueño trasciende por completo el formato tradicional de un concierto pop. Ricky Martin diseñó un atrapante recorrido sonoro que mezcla sus baladas más profundas con sus mayores hits bailables, garantizando a los presentes una velada cargada de nostalgia y pura energía rítmica.

Quienes asistan al coliseo cordobés podrán disfrutar en vivo de verdaderos himnos que marcaron una época irrepetible. Sonarán clásicos imbatibles como “Livin’ la Vida Loca”, “She Bangs” y “Fuego de Noche, Nieve de Día”, canciones que cimentaron y consolidaron su carrera a nivel mundial desde la década del noventa.

Además, el ambicioso espectáculo reserva un bloque especial para los éxitos más modernos que dominaron los ránkings globales recientes. Temas virales como “Vente Pa’ Ca” y “La Mordidita” encenderán a la multitud, apoyados por una sólida banda en vivo, siete talentosos bailarines en escena y un esquema de iluminación de última generación que promete convertir la noche cordobesa en una fiesta inolvidable.