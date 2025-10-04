Ricardo Alfonsín cuestiona a Milei y anticipa que el gobierno sufrirá una nueva derrota

El candidato a diputado nacional Ricardo Alfonsín aseguró que “el presidente es un necio, alguien con quien no se puede discutir, y por eso no va a ganar esta elección”.

Durante una gira por el interior de la provincia, Alfonsín visitó Necochea, donde criticó al candidato Javier Milei: “No cree en los consensos y no cree en la justicia social porque confía únicamente en el mercado”.

En declaraciones radiales, el postulante de la Lista 305 de Proyecto Sur sostuvo además que “este gobierno le mintió a la gente. Decir que sacaron a 12 millones de personas de la pobreza es un disparate. También dijeron que el ajuste lo iba a pagar la casta. A la ciudadanía no le gusta que los presidentes le mientan ni que violen la Constitución. El mínimo que se le puede pedir a la política es responsabilidad, y este Gobierno hace todo lo contrario. Por eso la gente está cansada, y creo que no va a ganar ni en la provincia ni en el orden nacional”.

Durante esta semana, Alfonsín recorrió localidades como Chascomús, el Partido de la Costa, Villa Gesell, Mar del Plata y Necochea.

El lunes próximo, el candidato estará en Avellaneda y, a las 18, participará en La Plata de un debate con otros postulantes, organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. La actividad se llevará a cabo en la sede de la Facultad, ubicada en calle 48 entre 6 y 7.

El miércoles, Alfonsín continuará su agenda en la ciudad de Pergamino.