Resultados Quini 6 domingo 15 de febrero: Hay un nuevo multimillonario y varios ganadores en Siempre Sale

Este domingo 15 de febrero de 2026 se realizó el sorteo 3348 del Quini 6, con una noticia que sacudió al país: la modalidad Revancha arrojó un único ganador que se adjudicó una cifra astronómica, convirtiéndose en el nuevo multimillonario de la Argentina. Por su parte la modalidad Siemple Sale tuvo 59 ganadores. Mientras tanto, las modalidades principales como el Tradicional y La Segunda quedaron vacantes, acumulando un pozo impresionante para el próximo miércoles.

Si jugaste tu boleta, es momento de controlar los números ahora mismo. A continuación, te detallamos la información oficial, los números favorecidos en cada modalidad, el origen del afortunado ganador y todo lo que necesitás saber para el próximo sorteo.

Números ganadores del Quini 6: Sorteo 3348

La Lotería de Santa Fe llevó a cabo el sorteo en su horario habitual. Estos son los resultados oficiales para cada una de las modalidades del juego:

Tradicional Primer Sorteo: 06 – 12 – 24 – 26 – 40 – 41

06 – 12 – 24 – 26 – 40 – 41 La Segunda del Quini: 03 – 17 – 21 – 34 – 38 – 43

03 – 17 – 21 – 34 – 38 – 43 La Revancha: 07 – 11 – 13 – 14 – 36 – 37

07 – 11 – 13 – 14 – 36 – 37 Siempre Sale: 04 – 07 – 12 – 22 – 26 – 39

¡Hay un nuevo millonario en la Revancha!

El dato más relevante de la jornada es que la modalidad Revancha tuvo un único ganador con 6 aciertos. La boleta afortunada se jugó en la localidad de Santa Lucía, en la provincia de Corrientes. Este apostador se lleva un premio histórico de más de $8.061 millones de pesos ($8.061.570.084,60 exactamente), cambiando su vida para siempre.

Por otro lado, tanto el Tradicional Primer Sorteo (con un pozo de más de $7.400 millones) como La Segunda (con más de $1.500 millones) quedaron vacantes, ya que nadie logró acertar las seis cifras. Esto asegura que el pozo acumulado para el próximo sorteo siga siendo sumamente atractivo.

Detalle de Premios y Ganadores

En la modalidad Siempre Sale, hubo 59 ganadores que acertaron 5 números. Cada uno de ellos se adjudicó la suma de $6.850.800. Esta modalidad siempre garantiza ganadores, ya que si no hay 6 aciertos, el pozo se reparte entre quienes tengan 5, y así sucesivamente.

Tabla oficial de resultados y premios

Modalidad Números Sorteados Ganadores (6 aciertos) Premio Tradicional 06 – 12 – 24 – 26 – 40 – 41 Vacante $7.273.081.112 (Acumulado) La Segunda 03 – 17 – 21 – 34 – 38 – 43 Vacante $1.513.628.953 (Acumulado) Revancha 07 – 11 – 13 – 14 – 36 – 37 1 Ganador $8.061.570.084 Siempre Sale 04 – 07 – 12 – 22 – 26 – 39 59 (con 5 aciertos) $6.850.800 c/u

Próximo sorteo del Quini 6 y pozo estimado

Dado que las principales modalidades quedaron vacantes, la expectativa para el próximo sorteo es muy alta. El próximo evento será el miércoles 18 de febrero de 2026, a las 21:15 horas.

El pozo estimado total para el próximo sorteo rondará los $10.450 millones de pesos. Las apuestas podrán realizarse hasta las 19:30 horas del mismo miércoles en todas las agencias oficiales del país.

¿Cómo cobrar los premios?

Es fundamental recordar que los premios del Quini 6 tienen fecha de caducidad. Los ganadores tienen un plazo de 15 días corridos a partir del día siguiente al sorteo para presentarse a cobrar. Si el premio es menor, se puede cobrar directamente en la agencia donde se realizó la apuesta. Sin embargo, para premios mayores (como el de la Revancha o los grandes montos del Siempre Sale), el ganador debe dirigirse a la sede de la Lotería de la provincia correspondiente o a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

Te recomendamos revisar tu boleta cuidadosamente y, ante la duda, acercarte a una agencia oficial para validar el ticket. No dejes pasar el tiempo, ya que una vez vencido el plazo, el derecho al cobro del premio caduca irrevocablemente.

Información útil para el apostador

Valor de la apuesta: Actualmente, el valor del ticket tradicional es de $1000, sumando adicionales para Revancha y Siempre Sale, llegando a un costo total de la boleta completa que ronda los $3000 (sujeto a actualizaciones de la agencia).

Actualmente, el valor del ticket tradicional es de $1000, sumando adicionales para Revancha y Siempre Sale, llegando a un costo total de la boleta completa que ronda los $3000 (sujeto a actualizaciones de la agencia). Impuestos: Recordá que a los premios superiores a cierto monto se les aplica la alícuota de la Ley 20.630 (impuesto a los premios de juegos de azar), que deduce un porcentaje (aproximadamente el 31% sobre el 90% del premio) del total ganado antes de que el dinero llegue a manos del beneficiario.

Mantenete informado con nosotros para conocer los resultados de cada sorteo al instante. ¡Mucha suerte para la próxima jugada!