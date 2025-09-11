Reintegros de Mercado Pago en supermercados: ¿Cómo aprovechar hasta 15% de ahorro?

Los programas de beneficios en billeteras virtuales se convirtieron en una herramienta clave para enfrentar los aumentos en la canasta básica. En septiembre, Mercado Pago renovó su calendario de reintegros en supermercados, con diferentes opciones según el día y el método de pago. Planificar las compras semanales permite maximizar los descuentos y acceder a un ahorro considerable.

Promociones vigentes hasta septiembre

Las ofertas de Mercado Pago estarán disponibles hasta el 30 de septiembre y se aplican en compras físicas y online, dependiendo del supermercado. El descuento llega hasta el 15% de reintegro en el monto abonado, con o sin tope, según la cadena y la modalidad de pago.

Actualmente, participan Changomas, Carrefour, Jumbo, Disco y Vea, con condiciones específicas en cada caso. Supermercados como Coto, que antes estaban incluidos, ya no forman parte del programa.

Beneficios en cada supermercado

Los reintegros se dividen de acuerdo con la cadena y el día de la semana:

Changomas (miércoles)

• 15% de reintegro pagando con QR de Mercado Pago.

• Tope de reintegro: $6.000 por compra .

• Exclusiones: carnes, lácteos, bebidas alcohólicas, gaseosas y otros rubros.

• 15% de reintegro pagando con QR de Mercado Pago. • Tope de reintegro: . • Exclusiones: carnes, lácteos, bebidas alcohólicas, gaseosas y otros rubros. Carrefour online (jueves)

• 15% de reintegro sin tope en www.carrefour.com.ar.

• Válido solo con la tarjeta prepaga Mercado Pago .

• No aplica en locales físicos.

• 15% de reintegro en www.carrefour.com.ar. • Válido solo con la . • No aplica en locales físicos. Jumbo, Disco y Vea (martes)

• 15% de reintegro pagando con la tarjeta prepaga Mercado Pago Contactless .

• Tope semanal de $6.000 por usuario .

• El beneficio se alcanza con compras de $40.000 .

• 15% de reintegro pagando con la . • Tope semanal de . • El beneficio se alcanza con compras de . Carrefour físico (lunes y miércoles)

• 15% de reintegro pagando con QR de Mercado Pago.

• Sin tope de reintegro y sin exclusiones de rubros.

Cómo planificar el ahorro semanal

El impacto de los reintegros puede ser significativo si se organizan las compras en función de los días y supermercados habilitados.

En Changomas , gastando $40.000 un miércoles, se obtiene el tope de $6.000 de reintegro .

, gastando $40.000 un miércoles, se obtiene el tope de . En Carrefour online , una compra de $100.000 genera un reintegro de $15.000 , sin límite.

, una compra de $100.000 genera un reintegro de , sin límite. En Jumbo, Disco o Vea , con una compra de $40.000 el martes se obtiene el tope de $6.000 de ahorro .

, con una compra de $40.000 el martes se obtiene el tope de . En Carrefour físico, gastar $100.000 los lunes o miércoles significa recuperar $15.000, ya que la promoción no tiene límite.

Si se combinan todas estas opciones, el ahorro semanal puede llegar a $42.000 sobre un gasto total de $280.000. Esto convierte a las promociones de Mercado Pago en una herramienta clave para reducir gastos en supermercados durante septiembre.