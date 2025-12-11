Reino Unido atraviesa un brote récord de gripe H3N2 que presiona al sistema sanitario y afecta a las escuelas

El Reino Unido transita una temporada invernal marcada por un aumento inusual de casos de gripe, fenómeno que mantiene en alerta a autoridades sanitarias, hospitales y comunidades educativas. La circulación de una variante más contagiosa del virus viene generando un impacto creciente en distintos sectores, especialmente en la atención médica y en la actividad escolar.

Características de la variante y síntomas más frecuentes

La expansión del subclado K del virus H3N2, que presenta una mayor transmisibilidad, se convirtió en el eje del brote actual. El índice de reproducción estimado en 1,4 favorece que el virus se disemine con rapidez, en un contexto donde la inmunidad poblacional es baja tras varias temporadas con pocos casos de gripe.

De un análisis reciente se desprende que 420 de 554 pacientes estudiados estaban infectados con esta nueva cepa. Los síntomas más reportados incluyen:

Fiebre y tos persistente

Congestión nasal

Dolores corporales intensos

Vómitos y diarrea

Cuadros más prolongados y severos que en temporadas previas

Saturación hospitalaria y aumento de internaciones

Uno de los efectos más visibles del brote es la presión sobre los hospitales ingleses. Se registran en promedio 1.717 ingresos diarios por gripe, con 69 pacientes en cuidados intensivos, cifras consideradas récord para esta etapa del año.

Autoridades sanitarias señalan que, aunque el riesgo individual de cuadros graves no aumentó significativamente, la magnitud del brote provoca una sobrecarga en los centros de salud. La temporada empezó antes de lo habitual y con un volumen de contagios que supera la capacidad proyectada.

Impacto en las escuelas y suspensión de actividades

El sistema educativo también atraviesa dificultades debido al aumento de ausencias por enfermedad. Diversas escuelas de Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte implementaron cierres temporales, reducciones de personal o protocolos más estrictos de prevención.

Casos destacados incluyen:

Cierre temporal de la escuela St Martin’s tras la ausencia de más de 250 estudiantes y docentes.

Suspensiones parciales en instituciones de Cheshire y Leeds para limitar los contagios.

Registros de ausencias masivas, como los 170 estudiantes faltantes en un mismo día en una escuela de Irlanda del Norte.

Las autoridades educativas remarcan que los cierres deben aplicarse solo en situaciones excepcionales, aunque reconocen que el nivel de ausentismo actual no tiene antecedentes recientes.

Recomendaciones sanitarias y refuerzo de la vacunación

Ante la situación, el gobierno británico impulsó nuevas recomendaciones para disminuir la circulación viral. Entre ellas se destaca el uso voluntario de mascarillas en espacios públicos cuando se presenten síntomas respiratorios, así como medidas de higiene reforzada y ventilación adecuada en ambientes cerrados.

La campaña de vacunación también muestra avances, con casi 17 millones de dosis aplicadas, cifra superior a la del año anterior. Especialistas señalan que, pese a la evolución genética de la cepa dominante, la protección de la vacuna continúa siendo adecuada.

Medidas recomendadas:

Usar mascarilla en caso de síntomas gripales

Ventilar ambientes y evitar espacios cerrados con alta concentración de personas

y evitar espacios cerrados con alta concentración de personas Reforzar la higiene de manos y superficies

Acceder a la vacunación antigripal

Incidencia en menores y diferencias por edad

Los contagios presentan una prevalencia especialmente alta en niños y adolescentes. Datos recientes muestran que 36,25% de los menores de 5 a 14 años que se realizaron pruebas PCR dieron positivo. En el grupo de 0 a 4 años, la incidencia llega a 11,8%.

En las personas mayores de 65 años, la tasa es menor, influida en parte por la mayor cobertura de vacunación, que supera el 74,9%, frente al 18,4% registrado en el resto de la población.

Profesionales pediátricos advierten que no se veían cuadros tan extendidos desde 2010, con numerosos niños cursando fiebre alta y síntomas prolongados, lo que refuerza la necesidad de mantener las medidas de cuidado y vigilancia epidemiológica durante la temporada invernal.