Regresan las lluvias con fuerza: Emiten alerta para toda la provincia de Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas que abarca la totalidad de la provincia de Buenos Aires. Según el organismo, este martes marcará el regreso de las lluvias y la inestabilidad en gran parte del territorio bonaerense, con posibilidad de chaparrones por la tarde y tormentas aisladas hacia la noche.

¿Qué significa un alerta amarillo?

El nivel amarillo indica fenómenos meteorológicos con capacidad de daño leve o moderado, que pueden implicar interrupciones temporarias de actividades al aire libre, anegamientos en zonas urbanas y rurales, y reducción de visibilidad por lluvia intensa.

Se recomienda:

Evitar circular por calles anegadas.

No refugiarse bajo árboles o postes durante tormentas eléctricas.

Desenchufar artefactos eléctricos.

Mantenerse informado por fuentes oficiales del SMN y la Defensa Civil local.

Pronóstico para los próximos días en la provincia

Día Condiciones del tiempo Temperaturas (°C) Detalles destacados Martes Chaparrones y tormentas aisladas Mín: 15 / Máx: 27 Alerta amarillo vigente. Inestabilidad desde la tarde. Miércoles Cielo parcialmente nublado Mín: 11 / Máx: 26 Mejoran las condiciones. Sin lluvias previstas. Jueves Despejado Mín: 14 / Máx: 26 Jornada estable y agradable. Viernes Algo a parcialmente nublado Mín: 15 / Máx: 29 Día más caluroso de la semana. Buenas condiciones.

Conclusión

Este martes será el único día de inestabilidad en la provincia de Buenos Aires, con alerta vigente y lluvias de variada intensidad. A partir de mañana, miércoles 12, el tiempo mejorará gradualmente, con una tendencia a jornadas cálidas y estables hacia el fin de semana.