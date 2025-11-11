Regresan las lluvias con fuerza: Emiten alerta para toda la provincia de Buenos Aires

Francisco Díaz
alerta x tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas que abarca la totalidad de la provincia de Buenos Aires. Según el organismo, este martes marcará el regreso de las lluvias y la inestabilidad en gran parte del territorio bonaerense, con posibilidad de chaparrones por la tarde y tormentas aisladas hacia la noche.

¿Qué significa un alerta amarillo?

El nivel amarillo indica fenómenos meteorológicos con capacidad de daño leve o moderado, que pueden implicar interrupciones temporarias de actividades al aire libre, anegamientos en zonas urbanas y rurales, y reducción de visibilidad por lluvia intensa.
Se recomienda:

  • Evitar circular por calles anegadas.
  • No refugiarse bajo árboles o postes durante tormentas eléctricas.
  • Desenchufar artefactos eléctricos.
  • Mantenerse informado por fuentes oficiales del SMN y la Defensa Civil local.

Pronóstico para los próximos días en la provincia

DíaCondiciones del tiempoTemperaturas (°C)Detalles destacados
MartesChaparrones y tormentas aisladasMín: 15 / Máx: 27Alerta amarillo vigente. Inestabilidad desde la tarde.
MiércolesCielo parcialmente nubladoMín: 11 / Máx: 26Mejoran las condiciones. Sin lluvias previstas.
JuevesDespejadoMín: 14 / Máx: 26Jornada estable y agradable.
ViernesAlgo a parcialmente nubladoMín: 15 / Máx: 29Día más caluroso de la semana. Buenas condiciones.

Conclusión

Este martes será el único día de inestabilidad en la provincia de Buenos Aires, con alerta vigente y lluvias de variada intensidad. A partir de mañana, miércoles 12, el tiempo mejorará gradualmente, con una tendencia a jornadas cálidas y estables hacia el fin de semana.

