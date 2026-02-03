Reforma constitucional en provincia de Buenos Aires: El plan para pasar a una sola cámara legislativa y reducir el gasto político

La política bonaerense se prepara para un debate que podría redefinir su estructura de poder por las próximas décadas. La Libertad Avanza (LLA), con el respaldo del presidente Javier Milei, ha comenzado a delinear los ejes de una profunda reforma de la Constitución de la provincia de Buenos Aires. El proyecto, que ya circula en los despachos de la Casa Rosada y la Legislatura en La Plata, busca confrontar directamente con el modelo actual y establecer un diseño estatal basado en la eficiencia administrativa y la reducción drástica de los costos de la política.

Esta iniciativa no solo apunta a modernizar procesos, sino a cambiar la arquitectura institucional de la provincia más grande del país, impulsando cambios que hasta hace poco parecían imposibles de tratar en el recinto bonaerense.

Unicameralidad: el fin del Senado y Diputados por separado

El punto más disruptivo de la propuesta es la transformación de la Legislatura provincial en un sistema de una sola cámara. Actualmente, Buenos Aires mantiene una estructura bicameral con 92 diputados y 46 senadores, cada cuerpo con sus propias autoridades, secretarías, bloques y presupuestos millonarios.

La reforma impulsada por el sector libertario propone la creación de una Legislatura unicameral, similar a la que ya funciona en provincias como Córdoba. El argumento central es el ahorro fiscal: al eliminar una de las cámaras, se reduciría a la mitad la estructura administrativa, los cargos jerárquicos y los gastos de funcionamiento, redirigiendo esos fondos a áreas críticas como seguridad e infraestructura.

El blindaje de la propiedad privada y la libertad económica

En sintonía con la ideología nacional, el borrador de la nueva Constitución bonaerense busca reforzar la protección jurídica sobre la propiedad privada. Se planea incluir cláusulas que limiten las expropiaciones y den mayores garantías a la inversión privada en territorio provincial.

Asimismo, se discuten cambios para facilitar la libertad de comercio, eliminando regulaciones provinciales que hoy son consideradas “trabas burocráticas” para el desarrollo de las PyMEs y el sector agroindustrial. El objetivo es que la Constitución provincial no sea un obstáculo para las reformas desreguladoras que se aplican a nivel nacional.

Autonomía municipal y el rol de los Intendentes

La reforma también pretende saldar una deuda histórica: la autonomía plena de los municipios. Bajo el sistema actual, las comunas tienen facultades limitadas por la Ley Orgánica de las Municipalidades. El proyecto de LLA propone:

Cartas Orgánicas propias: Que cada municipio pueda dictar su propia “mini-constitución” para organizarse según sus necesidades.

Mayor independencia en la recaudación y aplicación de tasas locales.

Mayor independencia en la recaudación y aplicación de tasas locales. Limitación de cargos: Reforzar el impedimento a las reelecciones indefinidas, cerrando cualquier resquicio legal que permita a los intendentes perpetuarse en el poder.

Boleta Única de Papel y reforma electoral

El sistema de votación es otra pieza clave. Se busca constitucionalizar la Boleta Única de Papel para todas las elecciones provinciales, eliminando definitivamente la vieja boleta de sábana. Esto no solo aporta transparencia y equidad para las fuerzas menores, sino que significa un ahorro directo de miles de millones de pesos en impresión de boletas que hoy paga el Estado provincial.

El escenario político: ¿Es posible el acuerdo con Kicillof?

Pese al impulso de Milei y sus legisladores, la reforma requiere una mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras actuales para declarar la “necesidad de la reforma” y convocar a una Convención Constituyente. El gobernador Axel Kicillof ha mostrado resistencia a los planteos libertarios, aunque el debate sobre la autonomía municipal y la Boleta Única genera divisiones dentro del propio peronismo bonaerense.