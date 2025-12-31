Reelecciones en provincia de Buenos Aires: ¿Qué dijo Adorni?

El cierre del año y la llegada de las fiestas volvieron a poner en primer plano las decisiones políticas que marcarán el rumbo de 2026, tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires. Entre ajustes presupuestarios, declaraciones cruzadas y debates pendientes, un tema comienza a ganar peso en la agenda bonaerense y anticipa un escenario de fuerte tensión institucional.

Cambios en el presupuesto y definiciones desde la Casa Rosada

En los días previos a Navidad, el Gobierno nacional avanzó con modificaciones en el presupuesto, que incluyeron aumentos en algunas partidas y recortes en otras. Las decisiones generaron repercusiones políticas, especialmente por su impacto en las provincias y los municipios.

En ese contexto, el jefe de Gabinete tomó distancia de las discusiones locales y remarcó que las definiciones sobre mandatos y reelecciones corresponden al ámbito provincial.

Según expresó el vocero oficial:

Las decisiones del Poder Ejecutivo provincial y municipal no dependen del Gobierno nacional

El debate debe darse en el marco institucional de cada provincia

Son los ciudadanos, a través de sus legisladores, quienes deben resolver estas cuestiones

La postura buscó dejar en claro que la Casa Rosada no intervendrá en las discusiones sobre reelecciones en Buenos Aires.

La normativa que condiciona el mapa político bonaerense

Uno de los ejes centrales del debate político en 2026 será la ley que limita las reelecciones consecutivas de intendentes en la provincia de Buenos Aires. De mantenerse vigente sin modificaciones, la norma impedirá que decenas de jefes comunales vuelvan a postularse en las elecciones de 2027.

El impacto no es menor: 82 intendentes bonaerenses quedarían fuera de la competencia electoral, lo que abre interrogantes sobre sucesiones, reconfiguración de liderazgos y alianzas locales.

Intendentes que no podrán presentarse en 2027

Entre los dirigentes alcanzados por la normativa aparecen figuras de peso tanto del oficialismo como de la oposición, con varios mandatos y fuerte presencia territorial.

Algunos de los intendentes que no podrían reelegir son:

Mario Ishii (José C. Paz)

(José C. Paz) Julio Zamora (Tigre)

(Tigre) Gustavo Menéndez (Merlo)

(Merlo) Sebastián Abella (Campana)

(Campana) Diego Valenzuela (Tres de Febrero)

(Tres de Febrero) Fernando Espinoza (La Matanza)

(La Matanza) Miguel Lunghi (Tandil)

También figuran otros nombres relevantes del conurbano y del interior bonaerense:

Ariel Sujarchuk (Escobar)

(Escobar) Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas)

(Malvinas Argentinas) Federico Achával (Pilar)

(Pilar) Mariel Fernández (Moreno)

(Moreno) Juan Andreotti (San Fernando)

(San Fernando) Jorge Ferraresi (Avellaneda)

(Avellaneda) Mayra Mendoza (Quilmes)

(Quilmes) Mario Secco (Ensenada)

(Ensenada) Fabián Cagliardi (Berisso)

(Berisso) Pablo Zurro (Pehuajó)

(Pehuajó) Guillermo Montenegro (General Pueyrredón)

(General Pueyrredón) Pablo Petrecca (Junín)

(Junín) Érica Revilla (General Arenales)

(General Arenales) Miguel Gargaglione (San Cayetano)

(San Cayetano) Carlos Bevilacqua (Villarino)

La lista incluye dirigentes de larga trayectoria y referentes territoriales con peso propio en la política provincial.

Un año clave en la Legislatura bonaerense

El futuro de la ley de reelecciones promete convertir a 2026 en un año de alta tensión política en la Legislatura Bonaerense. El oficialismo que responde al gobernador Axel Kicillof deberá enfrentar un escenario más complejo que en períodos anteriores.

Entre los factores que marcan este nuevo equilibrio aparecen:

La incorporación de nuevas bancas libertarias , que se consolidaron como segunda fuerza

, que se consolidaron como segunda fuerza Una mayor fragmentación del recinto

Negociaciones más exigentes para avanzar con cambios normativos

El debate sobre las reelecciones municipales se perfila así como uno de los temas centrales del próximo año, con impacto directo en el armado político rumbo a las elecciones de 2027.