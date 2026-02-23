Ratifican alerta amarillo por tormentas muy fuertes en la provincia de Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ratificó este lunes 23 de febrero un alerta amarillo por tormentas que afectará durante la tarde a varios distritos de la provincia de Buenos Aires.
Según el mapa oficial difundido por el organismo, el área alcanzada comprende principalmente municipios del corredor de la Ruta 2, zonas de la costa atlántica y sectores del centro bonaerense.
Alerta amarillo por temporal en el sur bonaerense: qué municipios están en peligro este martes 24 de febrero
Municipios alcanzados
Entre los distritos bajo alerta se encuentran: Lezama, Castelli, Dolores, Chascomús, General Guido, Maipú, General Madariaga, Villa Gesell, Pinamar, La Costa, Tordillo, Pila, Ayacucho, Balcarce, Tandil, Azul, Rauch, Olavarría, Coronel Vidal (Mar Chiquita), General Pirán, Mar del Plata (General Pueyrredón), Necochea, Lobería, Benito Juárez, San Cayetano, Tres Arroyos, Monte, Las Flores, Roque Pérez, Saladillo, Tapalqué, Bolívar, 25 de Mayo, Brandsen, General Belgrano, Lobos, Navarro, entre otros
El aviso abarca buena parte del este y centro del territorio bonaerense.
¿Qué significa un alerta amarillo?
Un alerta amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.
No se trata de una situación extrema, pero sí de condiciones que pueden generar complicaciones si no se toman precauciones.
¿Qué se espera para esta tarde?
De acuerdo al SMN, el área será afectada por:
- Tormentas de variada intensidad
- Precipitaciones acumuladas entre 20 y 50 milímetros, pudiendo ser superadas en forma puntual
- Abundante caída de agua en cortos períodos
- Ocasional caída de granizo
- Ráfagas intensas asociadas a las tormentas
Las condiciones podrían desarrollarse principalmente durante la tarde y parte de la noche.
Recomendaciones
Se recomienda:
- No sacar residuos a la vía pública.
- Evitar circular por calles anegadas.
- Asegurar objetos que puedan volarse.
- Mantenerse informado a través de canales oficiales.
- Seguir las indicaciones de cada municipio y organismos de emergencia.
El monitoreo continuará durante la jornada y no se descartan actualizaciones si las condiciones cambian.