Ratifican alerta amarillo por tormentas muy fuertes en la provincia de Buenos Aires

Francisco Díaz
alerta tormentas fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ratificó este lunes 23 de febrero un alerta amarillo por tormentas que afectará durante la tarde a varios distritos de la provincia de Buenos Aires.

Según el mapa oficial difundido por el organismo, el área alcanzada comprende principalmente municipios del corredor de la Ruta 2, zonas de la costa atlántica y sectores del centro bonaerense.

Alerta amarillo por temporal en el sur bonaerense: qué municipios están en peligro este martes 24 de febrero
Mirá también:

Alerta amarillo por temporal en el sur bonaerense: qué municipios están en peligro este martes 24 de febrero

Municipios alcanzados

Entre los distritos bajo alerta se encuentran: Lezama, Castelli, Dolores, Chascomús, General Guido, Maipú, General Madariaga, Villa Gesell, Pinamar, La Costa, Tordillo, Pila, Ayacucho, Balcarce, Tandil, Azul, Rauch, Olavarría, Coronel Vidal (Mar Chiquita), General Pirán, Mar del Plata (General Pueyrredón), Necochea, Lobería, Benito Juárez, San Cayetano, Tres Arroyos, Monte, Las Flores, Roque Pérez, Saladillo, Tapalqué, Bolívar, 25 de Mayo, Brandsen, General Belgrano, Lobos, Navarro, entre otros

El aviso abarca buena parte del este y centro del territorio bonaerense.

¿Qué significa un alerta amarillo?

Un alerta amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

No se trata de una situación extrema, pero sí de condiciones que pueden generar complicaciones si no se toman precauciones.

¿Qué se espera para esta tarde?

De acuerdo al SMN, el área será afectada por:

  • Tormentas de variada intensidad
  • Precipitaciones acumuladas entre 20 y 50 milímetros, pudiendo ser superadas en forma puntual
  • Abundante caída de agua en cortos períodos
  • Ocasional caída de granizo
  • Ráfagas intensas asociadas a las tormentas

Las condiciones podrían desarrollarse principalmente durante la tarde y parte de la noche.

Recomendaciones

Se recomienda:

  • No sacar residuos a la vía pública.
  • Evitar circular por calles anegadas.
  • Asegurar objetos que puedan volarse.
  • Mantenerse informado a través de canales oficiales.
  • Seguir las indicaciones de cada municipio y organismos de emergencia.

El monitoreo continuará durante la jornada y no se descartan actualizaciones si las condiciones cambian.

alerta lunes 23
Crisis en la planta de Corona en Zárate: menos empleados y un solo turno
Mirá también:

Crisis en la planta de Corona en Zárate: menos empleados y un solo turno
ETIQUETAS
Compartir este artículo
alineacion planetaria
Alineación de 6 planetas en Argentina: Cuándo y cómo ver el desfile astronómico de febrero 2026
Sociedad
alerta clima provincia buenos aires tormentas
Alerta amarillo por fuertes tormentas en la Provincia de Buenos Aires: qué zonas afecta y a qué hora llega el agua
Provincia
Día del Tambero: ¿Por qué se celebra cada 23 de febrero?
Nacionales
alerta `por tormentas
Arranca la última semana de febrero con alerta amarilla por tormentas fuertes
Provincia
ERVEZA CORONA
Crisis en la planta de Corona en Zárate: menos empleados y un solo turno
Provincia
MIRTA LEGRAND CUMPLEAÑOS 99
Casi un siglo brillando: el cumpleaños 99 de Mirta Legrand
Nacionales
Banco Nación lanza una promoción histórica para renovar tecnología: Notebooks y celulares en hasta 18 cuotas sin interés
Sociedad

Más leídas