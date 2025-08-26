banner ad

Quiniela de hoy confiable: cómo verificar resultados oficiales, horarios y claves para no errarle

Ignacio Hernández
La Quiniela Plus deja un afortunado de $141 millones en City Bell

Seguir la quiniela de hoy sin caer en datos truchos exige mirar únicamente resultados oficiales y conocer los horarios reales de sorteo. Acá tenés una guía actualizada para Argentina, pensada especialmente para vos, para que sepas dónde chequear, cuándo salen las jugadas y cómo detectar si un sitio es realmente confiable.

Dónde ver la quiniela de hoy con respaldo oficial

quiniela

Los únicos resultados válidos son los extractos oficiales que publican las loterías de cada jurisdicción:

Descuentos en combustibles: cómo ahorrar en agosto 2025
Mirá también:

Descuentos en combustibles: cómo ahorrar en agosto 2025

También hay sitios oficiales de loterías provinciales, como Córdoba, Santa Fe o Misiones, que podés revisar desde sus portales institucionales.

Ver también: Cuánto paga la Quiniela

Horarios de los sorteos de hoy (Ciudad y Provincia)

Según la programación vigente, de lunes a sábado se sortean cinco modalidades diarias:

ModalidadHorario
Previa10:15
Primera12:00
Matutina15:00
Vespertina18:00
Nocturna21:00

Qué hacer para saber si un sitio es confiable

A la hora de chequear quiniela, fijate que el sitio cumpla con:

  • Tener el sello y el nombre oficial de la lotería (Ciudad, Provincia, Córdoba, etc.), más el número de sorteo.
  • Mostrar fecha y hora que coincidan con la programación oficial.
  • Listar las 20 posiciones y, si corresponde, el acceso a los extractos/actas oficiales.
  • Tener posibilidad de ver sorteos en vivo o sus registros.
  • Incluir referencias a juego responsable y canales de atención.

Mirá también 👉 Tabla de Redoblona: Cómo se juega y cuánto paga esta modalidad en la Quiniela

Consultas frecuentes de hoy

  • A qué hora sale la Nocturna: a las 21:00, según la programación oficial.
  • Cuántos sorteos hay por día: son 5 sorteos diarios en CABA y Provincia.
  • Cuánto paga cada acierto: como referencia:
    • 1 cifra = 7×
    • 2 cifras = 70×
    • 3 cifras = 600×
    • 4 cifras = 3 500×
  • Dónde cobro si gané: con el ticket en la agencia donde jugaste, siempre conectado con la lotería oficial.
  • Hasta cuándo podés cobrar: en Provincia suele haber 10 días hábiles para reclamar el premio en la agencia oficial.

Ver también 👉 Calculadora de ganancias en la Quiniela

Guía rápida para chequear resultados de hoy

  • CABA – Quiniela de la Ciudad: consultá resultados diarios y programación en quiniela.loteriadelaciudad.gob.ar
  • Provincia de Buenos Aires: revisá el programa del día y los extractos actualizados en loteria.gba.gov.ar
  • Otras provincias (Córdoba, Santa Fe, Misiones, etc.): chequeá los sitios oficiales de cada jurisdicción.

Juego responsable

La quiniela es exclusiva para mayores de 18 años. Si necesitás ayuda u orientación, en CABA podés contactar al 0800-666-6006, y también hay módulos de juego responsable en los sitios oficiales.

Plazo fijo: los bancos suben las tasas y crece el interés de los ahorristas
Mirá también:

Plazo fijo: los bancos suben las tasas y crece el interés de los ahorristas
ETIQUETAS
Compartir este artículo
IMG 20250825 132635 (1280 x 585 píxel)
Conmoción en la región por una serie de hallazgos macabros en las últimas 24 horas
Provincia
Ypf descuentos iz
Descuentos en combustibles: cómo ahorrar en agosto 2025
Sociedad
Santa Rosa de Lima
Tormenta de Santa Rosa 2025: Alerta por posible Ciclogénesis en Provincia de Buenos Aires
Provincia
Bancos ajustan tasas de plazos fijos: ¿cuánto rinde invertir $250.000 a 30 días?
Plazo fijo: los bancos suben las tasas y crece el interés de los ahorristas
Sociedad
IMG 20250825 173515 (1280 x 853 píxel)
“Coimas en ANDIS”: Bianco denuncia “tremenda corrupción” y crueldad hacia discapacitados
Provincia
Buenos Aires exime del pago de VTV a conductores con discapacidad en 2025
Proponen que el costo de la VTV en la Provincia se ajuste al valor del vehículo
Provincia
joven desaparecida
Desesperadamente buscan a una adolescente de 15 años desaparecida en Brandsen
Brandsen

Más leídas