Quiniela de hoy confiable: cómo verificar resultados oficiales, horarios y claves para no errarle

Seguir la quiniela de hoy sin caer en datos truchos exige mirar únicamente resultados oficiales y conocer los horarios reales de sorteo. Acá tenés una guía actualizada para Argentina, pensada especialmente para vos, para que sepas dónde chequear, cuándo salen las jugadas y cómo detectar si un sitio es realmente confiable.

Dónde ver la quiniela de hoy con respaldo oficial

Los únicos resultados válidos son los extractos oficiales que publican las loterías de cada jurisdicción:

Quiniela de la Ciudad (CABA) : consultá resultados en el sitio oficial de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires: quiniela.loteriadelaciudad.gob.ar

: consultá resultados en el sitio oficial de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires: quiniela.loteriadelaciudad.gob.ar Quiniela de la Provincia de Buenos Aires: los extractos se publican en el sitio del Instituto Provincial de Lotería y Casinos: loteria.gba.gov.ar

También hay sitios oficiales de loterías provinciales, como Córdoba, Santa Fe o Misiones, que podés revisar desde sus portales institucionales.

Horarios de los sorteos de hoy (Ciudad y Provincia)

Según la programación vigente, de lunes a sábado se sortean cinco modalidades diarias:

Modalidad Horario Previa 10:15 Primera 12:00 Matutina 15:00 Vespertina 18:00 Nocturna 21:00

Qué hacer para saber si un sitio es confiable

A la hora de chequear quiniela, fijate que el sitio cumpla con:

Tener el sello y el nombre oficial de la lotería (Ciudad, Provincia, Córdoba, etc.), más el número de sorteo .

de la lotería (Ciudad, Provincia, Córdoba, etc.), más el . Mostrar fecha y hora que coincidan con la programación oficial.

que coincidan con la programación oficial. Listar las 20 posiciones y, si corresponde, el acceso a los extractos/actas oficiales .

y, si corresponde, el acceso a los . Tener posibilidad de ver sorteos en vivo o sus registros.

o sus registros. Incluir referencias a juego responsable y canales de atención.

Consultas frecuentes de hoy

A qué hora sale la Nocturna : a las 21:00 , según la programación oficial.

: a las , según la programación oficial. Cuántos sorteos hay por día : son 5 sorteos diarios en CABA y Provincia.

: son en CABA y Provincia. Cuánto paga cada acierto : como referencia: 1 cifra = 7× 2 cifras = 70× 3 cifras = 600× 4 cifras = 3 500×

: como referencia: Dónde cobro si gané : con el ticket en la agencia donde jugaste, siempre conectado con la lotería oficial.

: con el ticket en la agencia donde jugaste, siempre conectado con la lotería oficial. Hasta cuándo podés cobrar: en Provincia suele haber 10 días hábiles para reclamar el premio en la agencia oficial.

Guía rápida para chequear resultados de hoy

CABA – Quiniela de la Ciudad : consultá resultados diarios y programación en quiniela.loteriadelaciudad.gob.ar

: consultá resultados diarios y programación en quiniela.loteriadelaciudad.gob.ar Provincia de Buenos Aires : revisá el programa del día y los extractos actualizados en loteria.gba.gov.ar

: revisá el programa del día y los extractos actualizados en loteria.gba.gov.ar Otras provincias (Córdoba, Santa Fe, Misiones, etc.): chequeá los sitios oficiales de cada jurisdicción.

Juego responsable

La quiniela es exclusiva para mayores de 18 años. Si necesitás ayuda u orientación, en CABA podés contactar al 0800-666-6006, y también hay módulos de juego responsable en los sitios oficiales.