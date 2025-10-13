Quini 6: Hubo tres ganadores en el sorteo del domingo 12 de octubre ¿De dónde son?

El sorteo número 3313 del Quini 6, realizado este domingo 5 de octubre, generó gran expectativa al poner en juego un pozo superior a 5.900 millones de pesos, impulsado por cerca de un millón y medio de apuestas. El evento es uno de los más esperados por los jugadores del país, quienes buscan hacerse millonarios con la lotería más popular y que ofrece los mejores premios.

Detallados resultados del sorteo y sus modalidades

En la modalidad “Tradicional”, el pozo ofrecido esta noche fue de más de 1.600 millones de pesos. Los números que salieron fueron 43, 06, 29, 16, 25 y 04. Sin embargo, al igual que en el sorteo anterior, no hubo ganadores con seis aciertos, lo que hace que el pozo aumente para el próximo sorteo del miércoles.

Por otro lado, en la “Segunda Vuelta”, el pozo alcanzó los 701 millones de pesos, con los números 43, 12, 18, 00, 28 y 29. En esta modalidad, tampoco se registraron ganadores con los seis aciertos, lo que significa que la cifra seguirá en aumento para el sorteo venidero.

Los premios más destacados del sorteo de este domingo

En la categoría de “Revancha”, el pozo disponible superó los 3.093 millones de pesos. Los números seleccionados fueron 37, 09, 34, 12, 01 y 02, pero al igual que en las otras modalidades, no se registraron ganadores con seis aciertos, resultando en un pozo aún más elevado para el próximo evento.

Finalmente, en el sorteo del Siempre Sale se registraron 3 ganadores con seis aciertos, cada uno de los cuales se llevó a casa poco más de 100 millones de pesos.

Los ganadores compraron su ticket en agencias de las siguientes localidades: Armstrong (Santa Fe), Mar Del Plata (Provincia de Buenos Aires) y Formosa.

Proyección para el próximo sorteo del Quini 6

El próximo sorteo del Quini 6, programado para el miércoles, promete un pozo total estimado de más de 6.300 millones de pesos, aumentando así la emoción y las expectativas de los apostadores en todo el país.