Quini 6: este miércoles se sorteó más de $4.400 millones y hay nuevos millonarios

El sorteo número 3299 del Quini 6, realizado el miércoles 27 de agosto, puso en juego más de 4.400 millones de pesos, atrayendo la participación de más de 1.200.000 apuestas. Este sorteo, reconocido por ofrecer algunos de los premios más significativos del país, seguía la entrega del premio de 1.514.811.387 pesos correspondiente al sorteo anterior, que benefició a un único afortunado en la modalidad Tradicional.

Resultados de la Modalidad Tradicional

Durante este sorteo, la modalidad “Tradicional” contó con un pozo de más de 534 millones de pesos. Al no haber ganadores con seis aciertos en el sorteo del domingo anterior, el monto acumulado creció considerablemente. Los números favorecidos fueron: 11, 8, 45, 17, 10 y 38. En esta categoría, se registraron cuatro ganadores, cada uno llevándose 125 millones de pesos. Las boletas ganadoras fueron emitidas en las localidades de Puerto Iguazú (Misiones), Godoy Cruz (Mendoza), así como en San Miguel y Coronel Pringles (Buenos Aires).

Premios en la Modalidad Segunda Vuelta y Revancha

La modalidad “Segunda Vuelta” ofreció un pozo estimado de más de 2.213 millones de pesos. Esta suma considerable se debió a la ausencia de ganadores que acertaran los seis números en el sorteo anterior. Los números que salieron fueron 11, 0, 35, 15, 1 y 19, y no hubo ganadores en esta categoría, lo que permitirá que el monto continúe aumentando para el próximo sorteo.

Además, la modalidad “Revancha” ofreció una bolsa de dineros de más de 1.402 millones de pesos. Al igual que en las otras modalidades, no se registraron ganadores con seis aciertos en el sorteo anterior. En esta ocasión, los números elegidos fueron 45, 24, 44, 32, 23 y 33, y no hubo ganadores, por lo que el pozo seguirá creciendo hacia el próximo fin de semana.

Siempre Sale y Proyecciones Futuras

En la modalidad “Siempre Sale”, se puso en juego un pozo de más de 204 millones de pesos. Los números que resultaron elegidos fueron 5, 7, 2, 16, 33 y 6, sin ganadores con los seis aciertos. Sin embargo, 38 jugadores acertaron cinco números, llevándose 5.387.629 pesos cada uno.

Para el próximo sorteo, anticipado para el domingo, se estima un pozo total de más de 4.700 millones de pesos, lo que promete continuar atrayendo la atención de apostadores en todo el país.