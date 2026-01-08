Qué monto se cobra por la AUH en enero de 2026 y qué pasa con el 20% retenido

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó los nuevos montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) vigentes en enero de 2026. En la plataforma Mi Anses se detallaron los importes del beneficio tras aplicarse el 20% de descuento mensual.

Los valores de la AUH se actualizaron conforme a la movilidad mensual dispuesta por Anses, basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre, publicado por el Indec. El aumento del 2,47% fue oficializado mediante la Resolución 380/2025 publicada en el Boletín Oficial.

Monto de la AUH con retención del 20%

En enero de 2026, el monto de la AUH asciende a $125.518. De este total, Anses aplica una retención del 20%, equivalente a $25.103,60, dejando un pago directo de $100.414,40 para las familias.

Para hijos con discapacidad, la asignación se eleva a $408.705, con una retención mensual de $81.741,00, resultando en un importe neto acreditado de $326.964,00.

Se destaca que el Ministerio de Capital Humano habilitó el pago total de la prestación sin retenciones para menores de hasta 5 años. Este beneficio se aplicará únicamente cuando Anses y el ministerio acrediten los controles sanitarios de forma directa.

Plus por zona desfavorable

Los beneficiarios de la AUH que residan en la denominada Zona 1 recibirán un adicional por zona desfavorable. Esta región comprende La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, así como el partido bonaerense de Patagones.

Los valores de la AUH en enero para estas jurisdicciones son:

Menor de edad : $163.174 , con una retención de $32.634,80 , lo que deja un pago directo de $130.539,20 .

: , con una retención de , lo que deja un pago directo de . Hijo con discapacidad: $531.317, con una retención de $106.263,40, resultando un cobro mensual de $425.053,60.

Es importante señalar que el plus por zona desfavorable se liquida únicamente cuando la AUH se cobra a través de una cuenta bancaria. Si el pago se realiza mediante una billetera virtual, Anses no abona este adicional.

Cobro del 20% retenido por Anses

El 20% retenido de la AUH se acumula mes a mes y puede cobrarse una vez al año tras presentar la Libreta. Este trámite acredita los controles de salud, vacunación y escolaridad de los menores.

Una prórroga permite la entrega del Formulario Libreta, que vencía el año pasado, hasta el 31 de marzo de 2026. La gestión puede cursarse de manera presencial en una oficina de Anses o de forma virtual desde Mi Anses, ingresando con CUIL y clave de la Seguridad Social.

Por último, el organismo previsional aún no habilitó el trámite para solicitar el cobro de la retención aplicada a la AUH durante 2025.