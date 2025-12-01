Qué es AlertAR y por qué suena tu celular: Todo sobre el sistema de emergencias de ENACOM

Si tu teléfono móvil emitió repentinamente un sonido agudo, vibró intensamente y mostró un mensaje en pantalla, es probable que hayas interactuado con AlertAR. Este sistema, implementado por el ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones) en conjunto con el Ministerio de Seguridad y el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR), ha generado dudas y curiosidad en miles de usuarios argentinos. A continuación, te explicamos en detalle de qué se trata, si es seguro y qué debes hacer al recibirlo.

¿Qué es exactamente el sistema AlertAR?

AlertAR es un sistema de alerta temprana de emergencias diseñado para notificar a la población sobre situaciones críticas de manera inmediata. A diferencia de un mensaje de texto tradicional (SMS) o una notificación de WhatsApp, este sistema utiliza una tecnología denominada Cell Broadcast (Radiodifusión Celular).

Esta tecnología permite enviar mensajes a todos los dispositivos conectados a una antena específica en una zona geográfica determinada, sin necesidad de conocer los números de teléfono de los usuarios. Esto garantiza que la alerta llegue a todas las personas en el área afectada, sean residentes o turistas, sin saturar las redes telefónicas convencionales.

¿Para qué sirve y cuándo se activa?

El objetivo principal es salvar vidas mediante la prevención. Las autoridades activan este protocolo únicamente ante situaciones de riesgo inminente o catástrofes. Los escenarios más comunes incluyen:

Fenómenos meteorológicos extremos: Inundaciones repentinas, tormentas severas o vientos huracanados.

Desastres naturales: Terremotos, erupciones volcánicas o incendios forestales de gran magnitud.

Emergencias sanitarias o químicas: Fugas de sustancias peligrosas o alertas biológicas.

Es importante destacar que, en muchas ocasiones, los usuarios reciben estas notificaciones bajo la etiqueta de “Prueba” o “Test”. Estas pruebas son fundamentales para asegurar que la infraestructura de las operadoras (Claro, Movistar, Personal) y los dispositivos funcionen correctamente antes de una emergencia real.

¿Es un virus o una estafa?

Esta es la consulta más frecuente en Google. La respuesta es contundente: No, AlertAR no es un virus, ni una estafa, ni un intento de hackeo.

El mensaje proviene directamente de los canales oficiales del Estado y las operadoras de telefonía. Al recibirlo:

No se instala ninguna aplicación.

No se consumen datos de tu plan.

No se accede a tu información privada (contactos, fotos o ubicación GPS específica).

No se cobra ningún costo extra en tu factura.

¿Por qué suena incluso con el celular en silencio?

El sistema está diseñado para anular la configuración de silencio o “No molestar” del dispositivo. Debido a que se trata de una alerta de emergencia, la prioridad es captar la atención del usuario inmediatamente. El sonido es un tono de alarma estandarizado internacionalmente para situaciones de riesgo, acompañado de una vibración patrón específica, diseñada para alertar también a personas con discapacidad auditiva o visual.

Celulares compatibles y configuración

La mayoría de los smartphones modernos vendidos en Argentina ya vienen configurados para recibir estas alertas. Sin embargo, la visualización puede variar entre Android e iOS (iPhone).

En Android

Generalmente se encuentra en el menú de Ajustes > Seguridad y emergencias > Alertas de emergencia inalámbricas. Allí podrás ver el historial de alertas recibidas y verificar que la opción de “Permitir alertas” esté activada.

En iPhone (iOS)

Debes dirigirte a Configuración > Notificaciones y deslizar hasta el final de la pantalla. Allí encontrarás la sección de “Alertas gubernamentales” o “Alertas de emergencia”, donde puedes activar o desactivar las notificaciones de prueba, aunque se recomienda mantener activas las alertas de nivel extremo.

¿Qué debo hacer si recibo una alerta real?

Si la notificación no indica que es una “Prueba”, debes actuar con rapidez pero sin pánico:

Lee atentamente el mensaje: La pantalla mostrará instrucciones breves y claras sobre qué está ocurriendo. Sigue las instrucciones: El mensaje puede indicarte que busques refugio, que evites una zona específica o que sintonices medios locales para más información. No llames al 911 para preguntar qué pasa: Si la alerta es masiva, las líneas de emergencia deben quedar libres para quienes realmente necesitan asistencia vital inmediata.

El sistema AlertAR representa un avance tecnológico significativo en la gestión de riesgos en Argentina, alineando al país con estándares internacionales de seguridad civil. Mantener esta función activa en tu celular es una medida simple que puede marcar la diferencia ante una eventualidad.